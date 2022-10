Filmreihe im Rahmen der Georgischen Wochen zeigt „Als wir tanzten“

Im Rahmen der Georgischen Wochen zeigen der Verein Städte Partner Biberach, die VHS Biberach und das Film- und Kinomuseum Baden-Württemberg am Freitag, 28. Oktober, den georgischen Film „Als wir tanzten“ aus dem Jahr 2015.

Im Mittelpunkt steht Merab, Student an der Akademie des Georgischen Nationalballetts in Tiflis. Sein größter Traum ist es, professioneller Tänzer zu werden. Als Irakli neu in die Klasse kommt, sieht Merab in ihm zunächst einen ernstzunehmenden Rivalen auf den ersehnten Platz im festen Ensemble. Aus der Konkurrenz wird bald ein immer stärkeres Begehren. Doch im homophoben Umfeld der Schule, in der konservative Vorstellungen von Männlichkeit hochgehalten werden, wird von den beiden erwartet, dass sie ihre Liebe geheim halten.

Das mitreißende Liebes- und Tanzdrama des schwedischen Regisseurs Levan Akin wurde bei den Filmfestspielen in Cannes als Entdeckung gefeiert und seitdem vielfach ausgezeichnet. Der Queer-Feindlichkeit, die in Georgien erschreckend weit verbreitet ist, hält der Regisseur, dessen Familie selbst aus dem Land stammt, eine entschiedene Feier von nicht-heterosexueller Liebe entgegen. Hauptdarsteller Levan Gelbakhiani, einer der European Shooting Stars der Berlinale 2020, wurde für sein ergreifendes Spiel mit Preisen überhäuft und war für den Europäischen Filmpreis nominiert.

Beginn der Vorführung ist um 19 Uhr in der VHS, Raum 17. Karten sind im Vorverkauf unter www.vhs-biberach.de und an der Abendkasse erhältlich. Adrian Kutter führt in den Film ein und leitet auch das anschließende Publikumsgespräch.