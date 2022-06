Filmfestspiele kooperieren mit der DHBW Ravensburg

Studenten der Medien- und Kommunikationswirtschaft an der DHBW erarbeiteten im Rahmen des Kurses „Social Media Management“ zwei Konzepte für die Biberacher Filmfestspiele. Das teilten die Filmfestspiele nun mit. Sebastian Striegel, selbst Festivalgast und DHBW-Lehrbeauftragter, initiierte zusammen mit Nathalie Arnegger und Prof. Dr. Simone Besemer, Studiengangsleiterin Medien- und Kommunikationswirtschaft, eine Kooperation zwischen der Dualen Hochschule und den Biberacher Filmfestspielen. Acht Studierende des sechsten Semesters erarbeiteten praxisorientiert am Beispiel der Festspiele ein Social Media Konzept, um junge Menschen über deren Kanälen gezielt anzusprechen. Nach der Abschlusspräsentation der Konzeptideen ist das Team der Biberacher Filmfestspiele begeistert von den Ausarbeitungen und Vorschlägen der Studierenden, heißt es in der Mitteilung. Die Biberacher Festspiele werden auf Instagram und Facebook in neuem Gewand auftreten, um ihr bisheriges sowie junges, neues Publikum für die diesjährigen Filmfestspiele, die von 1. bis 6. November stattfinden, zu begeistern.