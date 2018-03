Filmfestspiele feiern 40. Geburtstag

Die Biberacher Filmfestspiele feiern dieses Jahr ihren 40. Geburtstag. Damit die Zeit bis zum Festival, das vom 30. Oktober bis 4. November stattfindet, nicht zu lang wird, plant der Verein Biberacher Filmfestspiele bereits während des Jahres verschiedene Veranstaltungen, darunter ein Konzert mit Schauspieler Axel Prahl. Alle Veranstaltungen stehen unter dem Motto „Road to 40“ („der Weg zu den 40.“).

Der erste Termin ist am Samstag, 17. März, unter dem Motto „Cucina siciliana“ in der ehemaligen Brauerei Biber (Weberberggasse 31). Andreas Hoppe, der mehr als 20 Jahre lang die Figur des Mario Kopper im „Tatort Ludwigshafen“ verkörperte, hat eines mit seiner Serienfigur gemeinsam: die Liebe zu Sizilien und zur einfachen, mediterranen, sizilianischen Küche. Diese hat er in seinem kürzlich erschienenen Kochbuch eingefangen und wird von seinen Erfahrungen, die er auf seiner kulinarischen Entdeckungsreise durch Sizilien sammeln konnte, berichten.

Sylvie Romer (Sylviess Küche) und Thomas Hild (Catering Service Leckerbissen) werden die angebotenen Menüs live vor Ort in der Showküche zubereiten und erhalten Unterstützung von Kurt Schökle von „Salad & Lunch Box“. Musikalisch abgerundet wird der Abend mit „Suono e Fortemente“.

In Kooperation mit dem Kulturamt Biberach gibt es am Donnerstag, 19. April, das Stuttgarter Filmkonzert „Ensemble ascolta“ in der Stadthalle Biberach. Mit Filmen der 1920er Jahre bis heute zeigt es, wie Kurzfilme mit verschiedener Musik unterschiedlich wahrgenommen werden und wie wiederum dieselbe Musik auf unterschiedliche Filme wirken kann.

Axel Prahl singt

Ein Wechselbad der Gefühle erwartet die Besucher am Samstag, 2. Juni, in der Gigelberghalle bei „Prahl singt Prahl“. Axel Prahl, bekannt als Tatort-Kommissar Thiel aus Münster, singt Lieder, die aus der eigenen Feder und dem eigenen Erlebten entsprungen sind – mit „Blick aufs Mehr” und mit Unterstützung seiner Band. Diese Band, „das Inselorchester“, ist ein kleines, handverlesenes Orchester aus Musikern, die in der deutschen Rock-, Jazz- und Klassikszene einen klangvollen Namen und eine Menge Erfahrung einzubringen haben. Vieles, was die Filmkritik an Prahl schätzt, und noch mehr, was das Publikum an ihm liebt, findet man in seinen Liedern wieder. „Er ist auf höchst musikalische Weise ganz bei sich selbst und zeigt dem Publikum doch auch vieles, was es von ihm noch nicht kennt“, so er Filmfestverein in einer Pressemitteilung. Für das Konzert erhalten Mitglieder des Vereins Biberacher Filmfestspiele eine Ermäßigung.

Neben den genannten Veranstaltungen finden noch die vereinsinterne „Lange Filmpreisnacht“ und das „Sommerkino“ für Mitglieder statt, ehe dann im Herbst das große Jubiläum der 40. Biberacher Filmfestspiele ansteht.

