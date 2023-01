Anlässlich der Ausstellung „Konsum in der Kunst“ veranstaltet das Museum Biberach am Donnerstag, 19. Januar, um 18 Uhr einen Filmabend und Künstlergespräch mit Gerhard Bär zum Thema Recycling.

Wie funktioniert unser Recyclingsystem in Deutschland? Und wie wird dies in anderen Ländern gehandhabt? Der Filmabend widmet sich den künstlerischen Positionen in der Ausstellung, die das Thema Recycling ansprechen, und ergänzt diese mit dokumentarischen Filmausschnitten. Im Anschluss wird Gerhard Bär von der Designergruppe „Bär+Knell“ über seine Arbeit sprechen.

Bär+Knell haben sich 1992 gleichzeitig mit dem „Grünen Punkt“ gegründet. Ihre Arbeit begann mit Kritik und mit Neugier: Kritik an der Verwertungsstrategie durch den Grünen Punkt, die für eine langfristige Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung nicht ausreicht. Und Neugier am bunten Material der Verpackungskunststoffe und ihrer Geschichte. Gebrauchte Kunststoffverpackungen – von der Chipstüte bis zur Weichspülerflasche – werden von Bär+Knell zur Herstellung von „Gebrauchsobjekten“, wie Stühle, Liegen, Leuchtobjekte und Wandobjekte, verwendet.

Der Eintritt ist frei. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Öffentliche Führungen: Weitere Veranstaltungen in der Ausstellung sind öffentliche Führungen am Sonntag, 22. Januar, um 11 Uhr mit Claudia Schütz und um 15 Uhr mit Hannah Zenker. Die Teilnahme an den Führungen kostet zusätzlich zum Museumseintritt ein Euro. Eine Anmeldung ist ebenfalls nicht erforderlich.