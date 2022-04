Wassersportler, Naturliebhaber und Globetrotter aufgepasst: Am Samstag, 23. April, um 19 Uhr beginnt in der Biberacher Stadtbücherei wieder ein Filmabend der Paddler der Turngemeinde Biberach (TG). In vier Filmen werden die schönsten Touren des vergangenen Jahres gezeigt – von einer Seekajaktour im dänischen Limpfjord bis zum Stand-Up-Paddeln auf der Werra. Der Eintritt kostet drei Euro und ist für Kinder und Abteilungsmitglieder frei. Es wird das Tragen einer Maske empfohlen. Eine Anmeldung bei der Stadtbücherei unter Telefon 07351/51498 oder online unter www.medienzentrum-biberach.de wird empfohlen.