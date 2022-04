Film über Neonazis

In der Kulturhalle Abdrea ist am Dienstag, 3. Mai, ein Film zu sehen, der nach Angaben der Veranstalter bis heute nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen war, sondern ausschließlich bei Vorführungen von FilmFaktum in Kooperation mit Veranstalter*innen aus Zivilgesellschaft, Politik, Gewerkschaften, Kirche und Sport. „Blut muss fließen – undercover unter Nazis“ ist eine Dokumentation des Journalisten Thomas Kuban. Rund 15 Jahre hat er in der Neonaziszene recherchiert. Knapp neun Jahre davon hat er mit versteckter Kamera gearbeitet und laut Presseinfo dabei erschreckende Eindrücke gesammelt, die viel zu lange kaum beachtet worden sind. Veraltet seien seine Aufnahmen bis heute nicht. Seit der Premiere auf der Berlinale 2012 gab es bald 2.000 Vorführungen, immer mit einer anschließenden Diskussion nach dem Film. Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Weitere Infos gibt es unter www.abdera-bc.de