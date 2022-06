Film über „Kettenmenschen“ sorgt für Diskussion

Erfreulich viele Zuschauer konnte Dr. Hans-Otto Dumke jüngst im Biberacher „Traumpalast“ zur Filmvorführung „Die Krankheit der Dämonen“ von Regisseurin Lilith Kugler begrüßen. Es handelte sich dabei um eine Initiative des Reutlinger „Kettenmenschenvereins“.

Zunächst führte Andrea Krainhöfer vom Verein in die Entwicklung, die Aufgaben und Ziele, sowie auch die aktuellen Entwicklungen des Vereins ein. Der Verein wolle die Lebenssituation von Menschen mit psychischen Erkrankungen in Westafrika verbessern. Die Partner des Vereins in Burkina Faso und der Elfenbeinküste nähmen psychisch erkrankte Menschen auf, behandelten sie medizinisch und therapeutisch und begleiteten sie bei der Rückkehr in ihr familiäres Umfeld. Der Verein unterstütze die wichtige Arbeit durch Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie Medikamente finanziell und durch fachliche Beratung.

Lilith Kugler, die Regisseurin, führte dann in die Entwicklung des Film „Die Krankheit der Dämonen“ ein. Psychisch kranke Menschen würden an Bäume gekettet, eine Frau falle ins Feuer und niemand helfe ihr. In Westafrika gebe es in der traditionellen Gesellschaft keinen Platz für Menschen mit psychischen Krankheiten und Epilepsie.

Dämonen würden als Grund der Erkrankungen gesehen, vor deren Ansteckung sich viele Menschen fürchteten. Betroffene lebten am Rande der Dörfer in Gebetszentren oder irrten unbeachtet umher. Oftmals seien sie angekettet oder würden geschlagen. Helfer vor Ort engagierten sich im Rahmen ihrer bescheidenen Möglichkeiten mutig gegen den Glauben einer ganzen Gesellschaft für medizinische Behandlung, Freiheit und Menschenwürde.

Über den Film schreibt die Schauspielerin Ulrike Folkerts: „Mich hat sehr die einfühlsam erzählte Dokumentation über psychisch kranke Menschen in Westafrika beeindruckt. Ich wusste davon nichts, dass Menschen dort – ausgegrenzt aus der Familie – an Bäume gekettet werden.“

Nach dem emotional sehr bewegenden Film wurde ausführlich diskutiert. Zum Schluss dankte Dr. Dumke dem „Traumpalast“, der den Kinosaal und die Technik kostenlos zur Verfügung gestellt hatte. Der Verein brauche auch weiterhin Spenden zur Finanzierung seiner vielfältigen Aufgaben. Er befinde sich mit seinen inzwischen 18 Jahren Engagement in Afrika in einer sehr dynamischen Wachstumsphase. Zahlreiche große Projekte, die teilweise von Stiftungen finanziert würden, seien weiterhin auch auf persönliche Spenden angewiesen.

Info: Das Spendenkonto lautet: Freundeskreis St. Camille e.V., Kreissparkasse Reutlingen, IBAN DE65 6405 0000 0000 0097 95, BIC SOLADES1 REU