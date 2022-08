Figurentheater zeigt „Schneewittchen“ im Stadtgartenrondell

Das „Figurentheater Kauter & Sauter“ tritt am Sonntag, 14. August, um 15 Uhr im Rahmen der Rondellnachmittage im Stadtgartenrondell in Biberach auf. Gezeigt wird das Stück „Schneewittchen“. Es geht um das Spiel von Intrigen der Königin und der sagenhaften Rettung Schneewittchens durch die sieben Zwerge. Alles umgesetzt mit einer guten Portion Humor in einer sich ständig wandelnden Bühne. Das Mitspieltheater ist für alle Generationen ab drei Jahren geeignet. Bei schönem Wetter findet der Auftritt im Stadtgartenrondell, bei schlechtem Wetter im Jugendhaus 9teen, Breslaustraße 19, statt.