Fielmann verlässt den Biberacher Marktplatz

Nach rund 14 Jahren verlässt die Hamburger Augenoptiker-Kette Fielmann die markanten Räume in den Gutermann-Häusern an der Stirnseite des Biberacher Marktplatzes aus Platzgründen. Eine neue, größere Filiale soll im nächsten Jahr ganz in der Nähe entstehen.

Die Fielmann-Filiale am Marktplatz 3-5 sind vermutlich das meist fotografierte Ladengeschäft Biberachs. Denn zusammen mit dem Turm der Stadtpfarrkirche St. Martin bilden die beiden davor stehenden Gutermann-Häuser, in denen sich die Fielmann-Niederlassung seit März 2009 befindet, das klassische Postkartenmotiv der Stadt.

Doch die Zeit, in der in den Räumen Augen vermessen und Brillen verkauft wurden, geht demnächst zu Ende. Fielmann hat den Mietvertrag, der noch bis Ende 2023 läuft, fristgerecht gekündigt. Dies bestätigen auf Nachfrage sowohl Fielmann als auch Gebäudeeigentümerin Flavia Gutermann.

Knapp 160 Quadratmeter Ladenfläche

Fielmann habe ihr gegenüber geäußert, dass das Unternehmen mehr Platz benötige, auch, um die Hörgeräteabteilung auszubauen, sagt Flavia Gutermann. „Eine Vergrößerung der Räume ist aber am Marktplatz nicht möglich.“ Dort hat Fielmann derzeit eine Ladenflächen von knapp 160 Quadratmetern im Erdgeschoss sowie Büros und Aufenthaltsraum im ersten Obergeschoss.

Im bisherigen Modegeschäft „Kugler Men’s Fashion“, das an Heiligabend schließt, öffnet 2023 die neue, größere Fielmann-Filiale in Biberach. (Foto: Gerd Mägerle)

Räume für eine größere Filiale hat Fielmann bereits gefunden und eine entsprechenden Mietvertrag unterschrieben. Die Optikerkette zieht 2023 nur wenige Meter weiter in die Hindenburgstraße 3 um, in die Geschäftsräume des Modehauses „Kugler Men’s Fashion“, das an Heiligabend nach 68 Jahren an diesem Standort seine Pforten endgültig schließt.

Fielmann sei auf ihn zugekommen, weil das Unternehmen größere Räume benötige, bestätigt Inhaber Friedrich Zügel. Der Optiker wird dort sowohl das Erd- als auch das erste Obergeschoss als Ladengeschäft nutzen. „Für uns war das eine zeitlich günstige Konstellation“, so Zügel. Bis Heiligabend laufe noch der Räumungsverkauf, danach stünden noch umfangreiche Arbeiten an, um die Räume entsprechend vorzubereiten. Im Frühjahr komme dann Fielmann, um die Ladeneinrichtung einzubauen.

„Irgendwann im Jahr 2023“

Wann die neue Filiale eröffnet, dazu äußert sich Fielmann derzeit nicht konkret und verweist auf mögliche Verzögerungen durch Lieferkettenprobleme. „Irgendwann im Jahr 2023“ werde die neue Filiale eröffnet. Davon dürfte auch abhängen, wie lange die bisherige Niederlassung am Marktplatz noch geöffnet bleibt. Der Mietvertrag dort hat eine Laufzeit bis Ende 2023.

Und was folgt in den Gutermann-Häusern nach Fielmann? „Das ist aktuell noch nicht entschieden“, sagt Flavia Gutermann. Sie wolle als Nachnutzung „etwas Schönes“. Ein weiterer Dönerladen oder ein Massagesalon werde es sicher nicht sein. „Ansonsten bin ich offen für fast alles.“ Mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Biberach und mit der IHK sei sie bereits im Gespräch über neuen Nutzungen für die prominente Biberacher 1a-Lage.

Platz für neue Gastronomie?

Wäre der Laden nicht auch geeignet für ein immer wieder gewünschtes Café oder weitere Gastronomie am Marktplatz? „Ich sehe das eher kritisch“, sagt Flavia Gutermann, die sich bestenfalls eine Konditorei vorstellen kann. „Wer hier ein Café eröffnet, der möchte davor auch eine möglichst große Außengastronomie. Dem stehe aber der zweimal wöchentlich stattfindende Wochenmarkt, die Schützenfestribüne und der Christkindles-Markt entgegen. „Das bedeutet, an vielen Tagen im Jahr gäbe es Einschränkungen.“

Außerdem seien die knapp 160 Quadratmeter Fläche im Erdgeschoss vermutlich zu klein für ein Lokal, wenn dort auch noch Küche und Lager untergebracht werden müssen. Unklar sei dann auch die Nutzung des ersten Obergeschosses, so Gutermann.

Sie biete einem Interessenten, der mehr Platz brauche, auch einen Tausch an. „Dann gehe ich mit meinem Haushaltswarengeschäft, das 2023 sein 450-jähriges Bestehen feiert, in den frei werdenden Laden und es kommt an den Marktplatz 4 eine neue Nutzung“, sagt Flavia Gutermann. Vermeiden möchte sie vor allem eines: „Ich möchte nicht, dass es einen langen Leerstand gibt, sondern dass es möglichst nahtlos weitergeht.“