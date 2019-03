Fiatfahrer hat keinen Führerschein

Einer Anzeige wegen einer Verkehrsstraftat sehen ein 36-Jähriger und ein 24-Jähriger entgegen, die am Freitagabend von der Polizei in Biberach kontrolliert wurden. Das berichtet die Polizei. Ein aufmerksamer Autofahrer hatte gegen 20.10 Uhr ein Auto mit auffälliger Fahrweise gemeldet. Die Polizei hielt den Fiat in der Birkenharder Straße an. Bei der Kontrolle stellten die Beamten stellten fest, dass der 36-jährige Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Der 24-jährige Fahrzeughalter befand sich ebenfalls im Wagen und wusste, dass der 36-Jährige ohne Fahrerlaubnis fuhr. Beide Männer erwartet nun eine Anzeige wegen einer Verkehrsstraftat.