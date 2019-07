Feuerwehrsenioren aus dem Landkreis sorgen für eine Premiere

Erstmals haben Feuerwehrangehörige aus dem Landkreis Biberach auf einer Kriegsgräberstätte in Frankreich gearbeitet. Nachdem bei einem Ausflug im vergangenen Herbst vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge die Rede war und dessen Arbeit vorgestellt wurde, haben sich spontan einige Feuerwehrkameraden für einen Einsatz zur Pflege von Gräbern gefallener Soldaten bereit erklärt.

Nach Wochen der Vorbereitung und Organisation war es Mitte Juni so weit: Elf Feuerwehrsenioren aus verschiedenen Feuerwehren im Landkreis fuhren mit zwei Mannschaftstransportwagen, die das DRK Biberach und die Freiwillige Feuerwehr Erolzheim zur Verfügung gestellt hatten, für zwei Wochen nach Frankreich, um auf der Kriegsgräberstätte „Spicherer Höhen“ zu arbeiten. Als Unterkunft diente auf deutscher Seite die Graf-Werder-Kaserne in Saarlouis.

Die Ortschaft Spicheren liegt auf einem Plateau oberhalb von Saarbrücken auf französischer Seite. Auf dem sogenannten „Roten Berg“, die Bezeichnung rührt vom roten Sandstein her, fand am 6. August 1870 die Schlacht von Spicheren statt, eine Schlacht des deutsch-französischen Kriegs 1870–71. Die bergwärts anrückenden preußischen Soldaten griffen die französischen Kräfte auf der Höhe an und konnten diese schließlich unter starken Verlusten besiegen. Deshalb sind im Waldgebiet auf dem „Roten Berg“ zahlreiche deutsche Mahnmale errichtet, welche an die Toten aus dieser Schlacht erinnern.

Denkmal wurde 1897 errichtet

Eines dieser Denkmäler ist den 528 gefallenen Soldaten des 2. Brandenburgischen Grenadierregiments Nr.12 „Prinz Carl von Preussen“ gewidmet, es wurde 1897 von den Deutschen errichtet und steht in dicht bewaldeter Hanglage unterhalb der Ortschaft Spicheren direkt an einem Wanderweg. Die Aufgabe bestand darin, dieses Denkmal, bestehend aus einem wuchtigen roten Sandsteinsockel mit aufgesetzter Marmorsäule samt Umgebung zu restaurieren und die Anlage in einen begehbaren und ansehnlichen Zustand zu versetzen. Bereits im März wurden bei einer Vorausfahrt die Mängel festgestellt. Das Denkmal war vermoost, die Umgebung restlos mit Unkraut, Brennnesseln und Baumtrieben zugewachsen und die Treppen samt Geländer waren marode. Da musste eine Radikalkur her. So wurden die entsprechenden Maßnahmen mit dem Ansprechpartner des Volksbunds, Jacques Wagner, überlegt und die notwendigen Schritte festgelegt sowie die benötigten Materialien bestellt.

Zunächst wurde das meterhohe Unkraut ausgerissen, das alte Geländer abgetragen und das Moos vom Sandsteindenkmal entfernt. Gleichzeitig erneuerte ein beauftragter Steinmetz abgebrochene Sandsteine. In der Umgebung des Monuments wurden die schweren Bodenplatten, die teilweise eingesunken waren, ausgehoben und mit Hochdruckreiniger gesäubert. Die Flächen um das Denkmal wurden planiert, neu eingeschottert und die Bodenplatten neu verlegt. Eine ehemalige desolate Sitzbank konnte mit neuen Hölzern versehen und wieder aufgestellt werden, Um die Steigung an den beiden Treppen zu verringern, setzten die Arbeitskräfte Zwischenstufen ein und brachten Schotter und Splitt ein. Gleichzeitig wurden neue Pfosten für das 60 Meter lange Geländer gesetzt, die Handläufe passgenau angebracht und verschliffen. Andere Kräfte sprühten den Sandstein des Monuments mit Moosentferner ein, schrubbten das Moos und die Verunreinigungen ab und strahlten den Stein mit Hochdruckreiniger ab. Dieser Vorgang wurde mehrere Male wiederholt, sodass das Monument wieder das ursprüngliche Aussehen erhielt. Lockere Stufen am Sockel des Denkmals mussten entfernt und neu gesetzt werden, Fugen wurden ausgebessert und die einzelnen Stufen angepasst. Um ein Abrutschen des Bodens an den Wegrändern hangabwärts zu verhindern, wurden Schwellen aus Altholz verlegt, die teilweise eingegraben werden mussten. Auch am Wanderweg oberhalb des Monuments entschied man sich in Absprache mit dem örtlichen Bauhof für die Anbringung eines Geländers.

Somit wurde die gesamte Anlage wieder in einen Zustand versetzt, der die Attraktivität des Denkmals um ein Vielfaches aufwertet. Vonseiten des Volksbunds und der Gemeinde Spicheren wurde großes Lob und Anerkennung ausgesprochen. Auch Wanderer, die sich seit vielen Jahren über den heruntergekommenen Zustand des Monuments geärgert hatten, sprachen der gelungenen Renovierungsarbeit durch die elf Feuerwehrangehörigen ein großes Kompliment aus.

Zahlreiche Gäste bei Gedenkfeier

Zum Zeitpunkt der Gedenkfeier, die bei jedem Arbeitseinsatz auf Kriegsgräbern stattfindet, war ein Großteil der Arbeiten so weit erledigt, dass die Feier in der zweiten Woche unmittelbar am Denkmal stattfinden konnte. An ihr nahmen neben den Feuerwehrangehörigen in Uniform auch der Präsident des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Wolfgang Schneiderhan, Regierungspräsident Klaus Tappeser, Jean-Charles Giovanelli, Bürgermeister von Spicheren, Jaques Wagner, Liegenschaftsverwalter des Volksbunds, Werner Hillen, Landesvorsitzender des Volksbunds im Saarland, und weitere Gäste teil. Alfons Christ vom Kreisfeuerwehrverband Biberach begrüßte die Gäste und führte durch das Programm, während Bürgermeister Giovanelli und Präsident Schneiderhan jeweils eine Ansprache hielten. Nach dem Totengedenken legten Schneiderhan, Tappeser und Giovanelli einen Kranz am Denkmal nieder und ein Trompeter der Feuerwehr spielte den „Guten Kameraden“. Den Abschluss der Gedenkfeier bildete ein Empfang im Rathaus von Spicheren, bei dem Tappeser die Bedeutung des Volksbunds und damit das Gedenken an die Opfer der Kriege hervorhob, die für uns stets eine Mahnung für den Frieden sein sollen.

Auch der kulturelle Teil des Aufenthalts im Saarland und in Frankreich kam nicht zu kurz. Ein Programmpunkt war eine Führung durch die Völklinger Hütte, einem ehemaligen Eisen- und Stahlwerk, das 1986 stillgelegt und einige Jahre später zum Weltkulturerbe erhoben wurde. Ein Ausflug zur Saarschleife bei Mettlach mit Begehung des Baumwipfelpfads ergänzte das Programm. Die Feuerwehrgruppe aus Oberschwaben knüpfte auch Kontakte zur Feuerwehr Spicheren, deren Kommandant Christophe Klein eine Besichtigung der nahegelegenen Stützpunktwehr Forbach und seiner eigenen Wehr anbot.

Dieser erste Kriegsgräbereinsatz von Feuerwehrangehörigen aus dem Kreis Biberach verlief sehr erfolgreich, die Motivation der Teilnehmer war hoch und die Zusammenarbeit mit den örtlichen Stellen und dem Volksbund waren vorbildlich, sodass von allen Seiten Lob und Anerkennung ausgesprochen wurde. Die Teilnehmer selbst äußerten sich ebenfalls sehr zufrieden und kündigten an, im nächsten Jahr wieder einen Kriegsgräbereinsatz durchführen zu wollen.