Feuerwehren im Kreis Biberach erhalten 1,88 Millionen Euro

Das Feuerwehrwesen im Landkreis Biberach erhält 1,88 Millionen Euro aus der Feuerwehrförderung im Regierungsbezirk Tübingen. Das teilt der Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger (CDU) in einer Pressemeldung mit. „Damit werden das wertvolle ehrenamtliche wie hauptamtliche Engagement gestärkt sowie notwendige Fahrzeugbeschaffungen und Baumaßnahmen an Feuerwehrhäusern möglich gemacht“, so Dörflinger.

Die Feuerwehrförderung in der Gesamthöhe von 1 884 240 Euro verteilt sich wie folgt: Die Gemeinden des Kreises erhalten insgesamt 881 500 Euro, der Landkreis Biberach zudem selbst 623 000 Euro. Hiermit werden vor allem die Fahrzeugbeschaffung und der Neu- sowie Umbau der Feuerwehrhäuser unterstützt.

Mehrere Sachen werden angeschafft

Hinzu kommt die Pauschalförderung an den Landkreis mit 3500 Euro sowie die Pauschalförderung für die Feuerwehrangehörigen und die Mitglieder der Jugendfeuerwehren mit 321 700 Euro. Hiermit werden die Ausbildungskosten, die Kosten für die Dienst- und Schutzkleidung sowie der Betrieb von Werkstätten gefördert.

Ergänzt wird dies noch durch die Pauschalförderung für Feuerwehrangehörige und Angehörige der Jugendfeuerwehr des Kreisfeuerlöschverbands Biberach in Höhe von 54 540 Euro.

Über die Projektförderung für den Landkreis Biberach werden folgende Anschaffungen unterstützt: zwei Abrollbehälter Aufenthalt/Führung gemäß den vorliegenden Unterlagen, Förderbetrag 160 000 Euro; Gerätewagen Logistik (GW-L2) nach DIN 14555-22 (Ochsenhausen), Förderbetrag 66 000 Euro; GW-L2 nach DIN 14555-22 (Bad Buchau), Förderbetrag 55 000 Euro; Sandsackfüllmaschine, Förderbetrag 50 000 Euro; Abrollbehälter Unwetter, Förderbetrag 125 000 Euro; zwei Wechselladerfahrzeuge (WLF nach DIN 14505), Förderbetrag 122 000 Euro; drei Trailer mit je zwei Hochwasserbooten, Förderbetrag 45 000 Euro.