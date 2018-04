Feuerwehr rückt mehr als 500 Mal aus

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Biberach haben sich kürzlich zur Hauptversammlung getroffen. Unter den vielen Gästen konnte Feuerwehrkommandant Florian Retsch unter anderem Oberbürgermeister Norbert Zeidler, Ordnungsamtsleiterin Brigitte Länge, den stellvertretenden Kreisbrandmeister Andreas Bochtler, vom Kreisfeuerwehrverband Thomas Zielmann, den stellvertretenden Leiter des Biberacher Polizeireviers Roland Ogger, die Vertreter des THW, DRK und der Notfallseelsorge Biberach sowie Vertreter des Gemeinderats begrüßen.

Die diesjährige Jahreshauptversammlung war für die Biberacher Feuerwehr etwas ganz Besonderes. Es war die erste Hauptversammlung eines hauptamtlichen Kommandanten und zugleich die letzte im Feuerwehrhaus in der Ehinger Straße. Florian Retsch ist seit einem halben Jahr der neue Kommandant, er stellte die richtige Frage: „Feuerwehr, quo vadis“ – Feuerwehr, wohin gehst du?“ Vor allem unter dem Aspekt des Umzugs in die neue Feuerwache im Juni, der neuen Satzung der Feuerwehr Biberach und des im Umbau befindlichen Kreisfeuerlöschverbands. Dass ein Umzug in die neue Feuerwache notwendig ist, zeigte auch die Ausnutzung des Schulungsraums. Selbst die Rednerbühne war voll bestuhlt und es hätte kein weiterer Tisch in den Saal gepasst.

Doch nicht alles ist im Umbruch, so war die Zahl der Einsätze auch im Jahr 2017 auf einem hohen Niveau. Von den insgesamt 502 Einsätzen waren 241 technische Hilfeleistungen, 116 Brandsicherheitswachen, 75 Brandmeldeanlagen, 50 Brände und 20 sonstige Einsätze zu bewältigen.

Nach den Berichten der Jugendfeuerwehr, des Spielmannszugs, der Altersabteilung, der Notfallseelsorge, der Höhenrettungsgruppe, der Führungsgruppe und des ABC-Zugs ging es über zu den Ehrungen, Beförderungen und Aufnahmen in die Feuerwehr Biberach.

Zum Abschluss bedankte sich Oberbürgermeister Norbert Zeidler bei allen Feuerwehrangehörigen und besonders bei den Geehrten für ihr unermüdliches Engagement zum Wohle der Bürger und der Stadt Biberach.

Feuerwehrleute werden geehrt

Im Anschluss wurden zahlreiche Kameraden geehrt: So erhielten Steffen Layer und Josef Heckenberger die Ehrennadel in Silber der Jugendfeuerwehr im Landesfeuerwehrverband Baden Württemberg überreicht; der Kreisjugendleiter Thomas Zielmann würdigte damit ihr außergewöhnliches Engagement bei der Förderung der Jugendfeuerwehr.

Florian Retsch ehrte im Namen des Kreisfeuerwehrverbandes für 60 Jahre Mitgliedschaft Klaus Bader aus Biberach und Anton Diebold aus Stafflangen.

Für 50 Jahre Mitgliedschaft gratulierte der Kommandant dem Ehrenkommandanten Herbert Bader und Fritz Nusser (beide Biberach) sowie Martin Laub und Hansjörg Jeggle.

Für 40 Jahre aktiven Einsatzdienst ehrte Oberbürgermeister Zeidler zusammen mit Florian Retsch mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes Baden-Württemberg in Gold die Hauptlöschmeister Wolfgang Jäck und Hans-Dieter Arnold, beide Einsatzabteilung Biberach.

Für 25 Jahre aktiven Einsatzdienst wurden von der Einsatzabteilung Biberach Oberlöschmeister Jürgen Klingele und Brandmeister Sven Layer vom Land Baden Württemberg mit dem Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber geehrt. Von der Einsatzabteilung Ringschnait konnten die Hauptfeuerwehrmänner Dirk Bolduan und Manfred Hartmann und Oberfeuerwehrmann Peter Natterer geehrt werden. Hauptlöschmeister Sebastian Maikler von der Einsatzabteilung Stafflangen konnte ebenfalls die Ehrung für 25 Jahre Einsatzdienst entgegennehmen.

Am Ende wurden durch Handschlag des Kommandanten nach Beendigung der Probezeit folgende Leute in die Feuerwehr aufgenommen: in die Einsatzabteilung Biberach: Bernd Bodenschatz, Luca Bögel, Steffen Dauth, Jonas Kohlhaussen, Nico Manske, Anja Moll und Hendrik Pahl, in die Einsatzabteilung Mettenberg: Omid Ghafori, Reza Jahanschah Marciniak und Gero Schänzle, in die Einsatzabteilung Stafflangen: Jonas Dallmann, Christian Dobler und Tobias Lindenau.