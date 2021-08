Ein Auto ist am Dienstag in Biberach in Flammen gestanden. Zeugen entdeckten das brennende Fahrzeug gegen 11 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße „Obere Stegwiesen“. Die Feuerwehr rückte an und löschte den brennenden Mercedes.

Ein technischer Defekt dürfte ursächlich für den Brand gewesen sein. Ein Abschlepper kümmerte sich um das abgebrannte Auto. Zu Schaden kam laut Polizeibericht bei dem Brand niemand. Eine Schadenshöhe ist nicht bekannt.