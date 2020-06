Feuerwehr löscht Küchenbrand

Ein Feuer in einer Küche hat die Feuerwehr am Donnerstag in Ringschnait gelöscht. Gegen 11.45 Uhr rückten die Einsatzkräfte in den Eichenweg aus. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll ein 73-jähriger Mann aufgrund einer akut aufgetretenen Gesundheitsstörung nicht mehr in der Lage gewesen sein, den Herd zu bedienen, sodass das Essen darauf brannte. Den Sachschaden an dem Gebäude schätzt die Polizei auf ungefähr 5000 Euro. Der Bewohner trug schwere Verletzungen davon. Ein Krankenwagen brachte den Mann in die Klinik.