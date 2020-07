Feuerwehr klingelt und sagt, dass es brennt

Wenn die Feuerwehr klingelt, kann es sein, dass es brennt. So geschehen am Donnerstagmorgen in der Hochvogelstraße in Biberach.

Wie die Polizei mitteilt, meldete ein Zeuge am Donnerstag gegen 9.45 Uhr einen brennenden Grill auf einem Balkon in der Hochvogelstraße. Er war wohl nach einem Kurzschluss in Brand geraten.

Die Bewohner merkten davon nichts. Denn Rolladen und Fenster zum Balkon waren geschlossen. Die Feuerwehrleute löschten den Brand. Es entstand geringer Sachschaden an Rolladen und Fassade. Verletzt wurde niemand.