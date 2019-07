Festwochenende mit viel Musik

Der Musikverein Stafflangen hat am Samstag zum Abschluss des Dorfturniers ein Gartenfest veranstalteten. Hierbei präsentierten die Musiker des Vereins eine vielfältige Auswahl an Blasmusik. Sieger des Turniers wurde das Team Bude Brühlkeller.

Zwölf Gruppen hatten sich für das Dorfturnier in Stafflangen angemeldet. Eine Gruppe von 15 Männern, die eigentlich für ein Jungesellenabschied nach Mallorca wollten, hatte ihren Flug verpasst und kehrten zurück nach Stafflangen, wo sie sich kurzfristig entschieden am Turnier teilzunehmen. An verschiedenen Stationen in der Ortschaft mussten die Teilnehmer ihre Geschicklichkeit und Ausdauer unter Beweis stellen. Wie in den vergangenen Jahren, belegte das Team Bude Brühlkeller erneut den ersten Platz.

Anschließend kamen die Gäste bei einem Gartenfest des Musikvereins Stafflangen zusammen. Die Musikkapelle Schemmerhofen unter der Leitung von Wolfgang Gebhart machte den Anfang, gefolgt von den Eberhardzeller Musikanten mit Lukas Aßfalg. Laura Kiebler, Solistin des Musikvereins Eberhardzell, spielte auf dem Flügelhorn die Pop-Ballade „My Dream“. Beide Kapellen boten den Gästen ein buntes Programm mit gefälligen Melodien und solistischen Beiträgen einzelner Register.

Der Festgottesdienst am Sonntag wurde von Pfarrvikar Jaison George gehalten. Der Gottesdienst wurde vom Kirchenchor unter der Leitung von Simone Zinser und dem Musikverein Stafflangen mit Peter Schirmer musikalisch begleitet. Tobias Nock, Vorsitzender des Musikvereins Stafflangen, bedankte sich beim Pfarrer und den Musikanten für ihr Engagement. Mit Marschmusik, Polkaklängen sowie Rock und Pop-Titeln, spielte die Musikkapelle Mittelbiberach unter der Stabführung von Hermann Seitz, beim Frühschoppen. Das Festwochenende wurde mit einer Tanzveranstaltung der Kindertanzgruppe des Sportvereins Stafflangen und der Gemeinschaftsjugendkapelle „Young Harmonie“ abgerundet.