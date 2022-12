Festliches Weihnachtskonzert am zweiten Weihnachtsfeiertag

In der Biberacher Stadtpfarrkirchze St. Martin findet am 26. Dezember, 17 Uhr, das traditionelle Weihnachtskonzert statt.

Zusammen mit den St.-Martins-Chorknaben unter ihrem langjährigen Leiter Johannes Striegel musiziert das Biberacher Bläserquartett den festlichen Weihnachtsjubel „Freuet euch all!“ vom Münchner Domkapellmeister Max Eham. Die St.-Martins-Chorknaben singen neben den alten Weihnachtsliedern, wie „Es ist ein Ros‘ entsprungen“ von Michael Prätorius auch das lebhafte französische Weihnachtslied „Il est né le divin entfant“ (Es ist geboren, das göttliche Kind). Ferner singen die Chorknaben die kunstvoll gearbeitete Motette „Alleluja, freuet euch ihr Christen alle“ von Andreas Hammerschmidt, einem der bedeutendsten Komponisten des Frühbarocks.

Anlässlich des diesjährigen Gedenkjahres von Heinrich Schütz musizieren die Bläser die bekannte Motette „Also hat Gott die Welt geliebt“ und vom Barockkomponisten Benedetto Marcello seinen Psalm XIX. Weiter steht auf dem Programm die Festhymne „Es juble der Himmel, es jauchze die Erde“ von dem in diesem Jahr verstorbenen Biberacher Komponisten Gerhard Schaar.

Die Biberacher Pastorale und zwei Weihnachtschoräle von Justin Heinrich Knecht sind genauso wie „Stille Nacht“ stets feste Programmpunkte des Weihnachtskonzerts.

Die Ausführenden sind das Biberacher Bläserquartett mit Klaus Geyer, Helmut Reinhardt an den Trompeten und Wolfgang Fritzenschaft, Josef Schmid, Franz Schlegel an den Posaunen. Die St.-Martins-Chorknaben in ihrem Jubiläumsjahr werden von Johannes Striegel geleitet und an der Orgel von Frank Bossler unterstützt.

Der Eintritt ist frei