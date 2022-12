Festliches Neujahrskonzert mit Trompete und Orgel in Biberach

Das Duo Michael Bischof (Trompete) und Thomas Bodenmüller (Orgel) lädt zum Neujahrskonzert mit festlichen Trompeten- und Orgelklängen in die katholische Pfarrkirche zur heiligsten Dreifaltigkeit auf dem Mittelberg nach Biberach ein. Die beiden Musiker konzertieren am Sonntag, 1. Januar 2023, um 16 Uhr. Unter dem Motto von Barock bis Gospel kommen mit den Trompetenkonzerten von Händel und Telemann barocke Werke zu Gehör, heißt es in der Ankündigung.

Des Weiteren erklingen mit „Bereite dich, Zion“ von J. S. Bach und „Er weidet seine Herde“ von G.F. Händel, Arien aus dem „Weihnachtsoratorium“ sowie dem „Messias“. Meditative. Beschwingte Klänge gibt es mit den Gospelbearbeitungen für die Instrumentenkombination Trompete, Flügelhorn und Orgel. Bodenmüller wird beschwingte Orgelwerke von J.G. Walther, A.J. Monar und Percy Fletcher erklingen lassen.

Der in der Region inzwischen renommierte Trompeter Michael Bischof wirkt nach Studien in München und Stuttgart als hauptamtliche Lehrkraft für Trompete an der städtischen Bruno-Frey-Musikschule in Biberach. Thomas Bodenmüller wirkte von 2006 bis 2022 als Kirchenmusiker in Peißenberg und Günzburg und ist seit der Jahresmitte Seelsorgebereichsmusiker in Bergisch Gladbach. Im Duo spielen die Musiker seit 2005 zusammen und geben Konzerte im gesamten süddeutschen Raum.

Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, es wird um eine Spende gebeten.