Festival „United Colors“ unterstützt Flüchtlingskinder

Dina Hofmann, Peter Pux, DJ Danhall, Xplosive, The Phans, This ain’t California, das sind die Bands und DJs, die am Samstag, 9. Januar, in der Gigelberghalle in Biberach auf die Bühne gehen: für das Festival „United Colors“, für den guten Zweck, für die Hilfe und Unterstützung für Flüchtlingskinder.

Helfen kann einfach sein, dazu auch noch Spaß und Freude machen. Aus diesem Gedanken entstand die Idee, mit lokalen Bands, Musikern und Künstlern eine Musikveranstaltung zu organisieren, die der Flüchtlingshilfe im Kreis Biberach zugute kommt. Veranstalter des Festivals ist die ökumenische Flüchtlingsarbeit der Diakonie und Caritas. Weitere Mitveranstalter, Unterstützer, Vereine, Initiativen und helfende Hände sind die Bausteine für den Erfolg der Idee und jederzeit willkommen. Landrat Dr. Heiko Schmid und Oberbürgermeister Norbert Zeidler haben gemeinsam die Schirmherrschaft übernommen.

„United Colors“ soll die Integration von Flüchtlingen aktiv fördern. Persönliche Kontakte sollen geknüpft werden. Der Gewinn der Veranstaltung wird für die Flüchtlingshilfe im Kreis Biberach eingesetzt. Die ökumenische Flüchtlingsarbeit hilft Flüchtlingskindern und deren Familien auf vielfache Weise. In den Gemeinschaftsunterkünften bietet sie nicht nur Kinderbetreuung und Hausaufgabenhilfe an, sondern unterstützt Kinder und Jugendliche ganz individuell. Ebenso vermittelt sie Patenschaften und hilft den vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern, die sich um Flüchtlingskinder und deren Familien kümmern.

100 Tickets für Flüchtlinge

850 Tickets gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse, 100 Tickets gehen als Freikarten an Flüchtlinge im Kreis Biberach.

Mehr als 60 Millionen Menschen sind derzeit weltweit auf der Flucht. Nahezu die Hälfte von ihnen sind Kinder und Jugendliche. Viele der Kinder haben traumatische Kriegserfahrungen hinter sich, die, wenn sie nach Deutschland kommen, nicht einfach so vergehen. Jugendliche mussten aufgrund der Flucht Schule und Ausbildung abbrechen. Sie haben nicht nur materiell fast alles verloren, sondern auch ein ganzes soziales Leben zurückgelassen.

Das Festival „United Colors“ zugunsten der Flüchtlingshilfe im Landkreis Biberach beginnt am 9. Januar um 18 Uhr in der Gigelberghalle. Karten gibt es im Vorverkauf ab 15 Euro bei Südfinder Ticket unter Telefon 0751/29555777 oder im Internet unter www.südfinder.de/ticket. Weitere Informationen auch unter www.asyl-bc.de