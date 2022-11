Ein Fest nicht nur für Schlagwerker

„The World of Drums“: Trommeln und Perkussionsinstrumente in allen Facetten und aus vielen Genres kamen beim zweiten Drums & Percussion-Festival in Biberach im fliegenden Wechsel zum Einsatz, die Akteure spielten im schnellen Wechsel das Publikum schwindelig. Von den mittelalterlichen Landsknechtstrommeln des Ummendorfer Fanfarenzuges „Herzog Philipp von Schwaben“ zum virtuosen Einsatz des mannigfaltigen Schlaginstrumentariums in konzertanten Originalkompositionen oder speziellen Arrangements („Porter Percussion Duo“, Schlagzeugschmieden Warthausen und Laupheim) spannte sich der Bogen des Festivals.

Von der rhythmisch hochkomplexen afro-lateinamerikanischen Folklore von „Afro Peru“ über die Xylofonklassiker des Entertainers „Vasco Hamburg“ oder die rhythmisch geprägten Musikstile des Jazz und Blues („Vogelfrei FM“ & „Herbie Wachter Trio“) zu tanzbaren Sambas und Salsas aus dem Revueprogramm von „Latin Love Affair“ blieben keine Wünsche offen. Das D&P-Festival geriet somit zu einem Fest nicht nur für Schlagzeugfreunde. In dem dreieinhalbstündigen, kurzweiligen Programm kamen die vielen Besucher in der Stadthalle in Hochstimmung.

Das in der zweiten Auflage überzeugende Veranstaltungsformat geht auf eine Initiative des ehemaligen Kulturamtsleiters Klaus Buchmann und dem Leiter des „Drums & Percussion Studios Warthausen“, Markus Merz, zurück. Der Motor der Veranstaltung, Markus Merz, Projektleiter Julian Gröschel und dessen Stadthallenteam unter Leitung von Bernd Binder meisterten mit vielen Helfern im Hintergrund die von Bernhard Froh und Sebastian Laatsch vorgegebene logistische und organisatorische Aufgabe ohne nennenswerte Probleme

Nach dem Auftakt durch den Fanfarenzug Ummendorf stellten sich die kooperierenden Schlagzeugschulen von Markus Merz und Michael Porter gemeinsam mit einer Bearbeitung von John Pratts „The Conquering Legions of Rome“ für acht Schlagzeuger vor. Ebenfalls in gemischter Besetzung folgte mit einem Arrangement von Paquito de Riveras rasantem „To Brenda with Love“ ein erster Höhepunkt. Unter Verarbeitung von Bachs c-Moll-Präludium aus dem Wohltemperierten Klavier („Nähmaschinen-Präludium“) – hier virtuos auf dem Marimbafon gespielt – schlägt die Komposition eine Brücke zwischen lateinamerikanischen Rhythmen, Jazz und der Struktur klassischer Musik. Michael Porter präsentierte seinen „Rhythm Point“ mit der Eigenkomposition „Five“ unter Verwendung des Welthits „Take Five“ von Paul Desmond. Im ohnehin etwas sperrigen 5/4-Takt überlagerten sich ungerade mit geraden Metren – auch für Meisterschüler eine Herausforderung. Im technisch höchst anspruchsvollen „Trio per uno“ zeigten Jessica und Vanessa Porter, dass ihr internationales Renommee nicht von ungefähr kommt.

Ein Schmankerl bildete eine auf die Rückwand projizierte Live-Übertragung aus Oregon/USA. Das Trio des in Riedlingen lebenden Schlagzeugers Herbie Wachter wurde von dessen in den USA lebenden, ehemaligem Biberacher Schlagzeuglehrer Manfred Keller und seiner Lebensgefährtin Karin Kopp angesagt und mit einer jazzigen Kurzversion von „Rund um mich her“ für Drumset und E-Bass eingeleitet. Wachters Jazztrio mit Uli Gutscher am Klavier und Hansi Schuller am Bass demonstrierte danach, dass besonders auch im Jazz der Schlagzeuger ein „vollwertiger Musiker“ ist.

Nach der Pause nahm das Event erneut an Fahrt auf. Die Porter-Schwestern feierten mit „Ghanaia“ ein Fest für Marimba und afrikanische Percussion, César Gamero leitete auf der Cajon den Auftritt der jungen Formation „Vogelfrei FM“ ein. Die vier Kompositionen aus der Feder des Biberacher Gitarristen Jochen Vogel zeichneten in Form eines Medleys den Weg vom Alltags-Blues über ein sonntägliches Frühstück und ein Vogelhaus zum Kaninchen-Samba nach. Sein Bruder Alex am E-Bass, Markus Merz und César Gamero an Drums und Percussion komplettierten das Quartett. Im folkloristisch geprägten Trio „Afro Peru“ mit Jaime und César Gamero sowie Guiler Romero (Gesang/Gitarre) fanden die afro-europäischen Wurzeln im peruanischen Walzer, dem Festejo, zusammen. Co-Interpretiert im Tanz von Pablo und Luisa Bauer. Der aus Bulgarien stammende Entertainer „Vasco Hamburg“ zeigte, dass seine Erfahrungen als Animateur auf Kreuzfahrtschiffen und im Hamburger Hansa Theater auch im Süden verfangen und machte damit dem redegewandten Moderator Tom Talaj als „Showmeister“ Konkurrenz.

Zum Finale kulminierten vier,durch das Tanzpaar Bauer aufgewertete Kompositionen im „Ritmo Del Caribe“ durch die in Profitruppe „Latin Love Affair“. Bläsersätze, knackige Grooves, zündende Melodien und ausdrucksstarke Stimmen brachten die Stimmung zum Kochen. Der Riedlinger Sänger Nico Strang trug als Gast das letzte Stück „You are not alone“ von Michael Jackson vor und sang sich spätestens mit dem als Zugabe interpretierten „Happy“ von Pharrell Williams in die Herzen der Menge, die nach einer finalen Schützenlied-Bearbeitung von Emilio Martini zufrieden ihres Weges ging.