Festival-Flair im Stadtgarten

Während andernorts die Festival-Saison langsam schon zu Ende geht, starteten die Biberacher Rondellkonzerte mit einem weiteren Doppelkonzert am Sonntag in ihre fünfte Runde. Nach Angaben der Veranstalter der Biberacher Musiknacht e.V. hatten sowohl die Künstler als auch das Publikum ihren Spaß.

Den Anfang machte laut Mitteilung die Band Thunderflowers. Nach dem Start mit „All the small things“ von Blink-182 wurde dem Aufruf der Band, nach vorne auf die Tanzfläche zu kommen, umgehend nachgekommen. Die Biberacher Newcomer setzten auf Coverversionen bestbekannter Songs, beispielsweise von Greenday, Linkin Park, AC/DC und Bryan Adams. Wie die Veranstalter schreiben, waren Musiker und Zuhörer in Feierlaune. So gab es auch zum ersten Band-Geburtstag spontan ein kleines Ständchen aus den ersten Reihen.

Nach einer knappen Stunde übernahm dann die ebenfalls aus Biberach stammende Band New Century die Bühne. Diese hatte nach knapp drei Jahren Bühnen-Pause nicht nur neue Songs sondern auch zwei neue Bandmitglieder im Gepäck – und wie sie sagten, „große Lust, endlich wieder live aufzutreten“. Vor etwa 250 Besuchern starteten sie in den zweiten Teil des Abends – mit dem Song „Feeling Good“ der Band Muse. In den folgenden knapp zwei Stunden nahm die Band das Publikum an die Hand, um etwas weniger bekannte musikalische Schätze zu entdecken. Dabei warteten sie mit einer Mischung aus Rock, Pop, Rap und Balladen auf. So unter anderem mit „The Warmth“ von Incubus oder „Kissed by the Light“ von Beranger. Mit ihrer Song-Auswahl, bei der sich ruhige, lässige und bisweilen romantische Klänge mit kraftvollem Gesang und härteren Tönen abwechselten, bewies das Sänger-Duo laut Veranstalter stimmliche Flexibilität und Vielseitigkeit, unterstützt und getragen durch versierte Instrumentalisten.

Spätestens bei „Lila Wolken“ von Marteria, Michael Jacksons „Beat It“ , gespielt nach einer Version von Fall Out Boy, oder „Sex on Fire“ von Kings of Leon wurde begeistert mitgesungen. Klatschend, singend und mit Feuerzeug-/Handy-Leuchten ging ein weiterer unbeschwerter Sommerabend im Rondell zu Ende. Nach der dritten Zugabenrunde lautete das Fazit – wir waren alle „So sehr dabei“ (Clueso).