Festfreude und Abschiedstränen beim Barabeiner Gartenfest

Nach zweijähriger Zwangspause konnte der Musikverein Mettenberg Anfang August endlich wieder sein traditionelles Gartenfest auf dem Hof der Familie Schlanser in Barabein feiern. Welchen Stellenwert das Fest in der Bevölkerung hat, zeigte sich an den hohen Besuchszahlen an beiden Tagen. Einmal mehr war es ein tolles und gelungenes Gartenfest.

Allerdings mischten sich auch Tränen unter die Festfreude. Denn nach 13 Jahren beendete Thomas Buse mit dem Auftritt am Gartenfest seine Dirigententätigkeit bei der Musikkapelle Mettenberg. Schon das ganze Wochenende konnten die Festgäste in einer Bilderpräsentation auf Buses Wirken in Mettenberg zurückblicken und ihm in einem Gästebuch Grüße zum Abschied hinterlassen. Zum Festausklang bereiteten die Musikerinnen und Musiker ihrem Dirigenten dann einen emotionalen Abschied.

Der erste Vorsitzende Alexander Holz berichtete, dass viele zunächst skeptisch waren, als Thomas Buse sich damals als Dirigent bewarb. Zwar schon Jahrzehnte in Mettenberg wohnend, ist er doch ein Spätberufener in Sachen Blasmusik. Zur Zeit seiner Bewerbung war er im Dorf nur als der „Buse, der Typ mit dem Cello von der Musikschule“ bekannt. Viele fragten sich, ob das gutgehen würde mit ihm als Dirigent. Aber mit seinem Probedirigat überzeugte er alle und eine Erfolgsgeschichte begann. Alexander Holz überreichte Thomas Buse zum Abschied einen Rosenstock, als Symbol für die gemeinsame Zeit, in der er mit der Musikkapelle viele schöne Blüten hervorgebracht habe. Außerdem bekam Buse vom Verein die Polka „Einfach unvergesslich“, die in Mettenberg künftig zu seinen Ehren erklingen wird. Nach einem stimmungsvollen „Ciao d`Amore“, bei dem die Musikerinnen und Musiker ihren scheidenden Dirigenten mit einem abgewandelten Text überraschten und das vom Publikum mit Wunderkerzen untermalt wurde, übergab Thomas Buse schließlich den Taktstock an Interimsdirigent Stefan Schlanser. Interessenten für den Dirigentenposten dürfen sich gerne unter vorstand@mv-mettenberg.de melden.