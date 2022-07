Fest zum 101-jährigen Bestehen der WG-Trommler

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Pandemiebedingt musste eine 100-Jahrfeier der WG-Trommler im vergangenen Jahr entfallen. Lange war unklar, ob diese 2022 gefeiert werden könnte. Relativ kurzfristig fiel dann die Entscheidung, das stolze Jubiläum der Trommler gemeinsam mit Ehemaligen und Freunden im Rahmen eines Festes nachzuholen. „Eine weitere Verschiebung war für uns keine Option“, so Fest-Organisator und Betreuer der Trommler Steffen Püschel. Eingeladen wurde wegen dieser Kurzfristigkeit nur über soziale Medien. Die Veranstalter wollten zudem nicht in Konkurrenz zum Schützenfest treten. Mehrere hundert Besucher kamen und gingen in den Abendstunden auf den Nordhof des Wieland-Gymnasiums, bevor es noch in die Stadt zum Feiern ging.

Höhepunkt des Festes war ein gemeinsamer Auftritt der Trommler (gegründet 1921) mit inoffiziellen Gruppen, die von ehemaligen Trommlern gegründet worden waren: Den Neuen Alten (gegründet 1989), den Kleinen Fegern (gegründet 1996) und der SchWG Musik (gegründet 2011). Auch die PG-Mädels (gegründet 1970) spielten den Jubilaren ein Ständchen. Zwischen den Auftritten der Trommler-Gruppen wurden die Gäste vom Malte Wiest Trio mit hochkarätiger Jazz-Musik unterhalten. Grußworte sprachen Schützendirektor Robert Barthold und Schulleiter Ralph Lange, der auch den langjährigen Ausbilder der Trommler, Felix Restle, ehrte. Bewirtet wurde gemeinsam von Lehrkräften und Schülern des Wieland-Gymnasiums.