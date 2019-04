Fernduell an der Spitze geht in die nächste Runde

Es bleibt spannend an der Spitze der Fußball-Kreisliga B II. Der SV Ellwangen und die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren liefern sich nach wie vor ein heißes Kopf-an-Kopf-Rennen. Der 20. Spieltag steht ins Haus und fast alle Partien beginnen am Sonntag um 15 Uhr. Nur in Fischbach geht es erst um 17 Uhr los.

Die SGM Reinstetten/Hürbel empfängt den SV Ellwangen. Auf dem Papier sind die Voraussetzungen für diese Begegnung eindeutig. Der SVE sollte gewinnen, um die gute Position im Aufstiegsrennen zu behalten. Das Hinrundenspiel entschied der Tabellenzweite mit 3:1 für sich.

Im Fernduell mit dem SVE trifft die SGM Attenweiler/Oggelsbeuren in Attenweiler auf die SF Schwendi II. In diesem Spiel spricht im Vorhinein vieles für die SGM. Auch in der Hinrunde siegte diese in Schwendi mit 5:2. Beide Aufstiegskandidaten werden also voraussichtlich keine Punkte liegen lassen.

Der Tabellendritte FV Rot bei Laupheim möchte seine Außenseiterchancen beim SV Rissegg aufrechterhalten. Die Rißegger stehen noch auf Platz vier, haben aber keine Chance mehr, um den Titel mitzuspielen. Ein Ausrutscher des FV Rot scheint jedoch möglich, auch wenn der SVR seit der Winterpause noch sieglos ist. Das Hinrundenspiel endete 2:2.

Der FC Inter Laupheim empfängt am Sonntag den SV Orsenhausen, der seit seinem Sieg von vor drei Wochen auf die nächsten Punkte wartet. Das Hinrundenspiel konnte Inter mit 4:2 gewinnen. Der SVO weist ein Torverhältnis von -58 auf, aber auch Inter steht mit -16 nicht besonders gut da. Dennoch sollten die Laupheimer dieses Spiel für sich entscheiden.

Die SF Sießen treffen zu Hause auf den TSV Hochdorf. Hier stehen die Zeichen auf Revanche, die die Sießener sicherlich anstreben werden. In der Hinrunde konnte Hochdorf 2:1 gewinnen. In der Tabelle stehen sich beide Mannschaften sehr nahe. Die Zuschauer erwartet ein spannendes Spiel.

Den 20. Spieltag beschließt am Abend das Heimspiel des SV Fischbach, der die SGM Schemmerhofen/Ingerkingen zu Gast hat (17 Uhr). Wenn man einen Blick auf die Tabelle wirft, sollte die SGM die Nase klar vorn haben. Beide Mannschaften werden durch sieben Plätze und durch elf Punkte getrennt. Das Hinrundenspiel entschied die SGM mit 3:0 für sich.

Der SV Baustetten II hat am 20. Spieltag spielfrei.