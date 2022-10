Ferientage zu „Sonnen, Monde und Sterne“ für Kinder

Spannende und kreative Herbstferienerlebnisse bietet die Rundrum-Herbstwerkstatt an. Das Gemeinschaftsprojekt von Juks, Museum, Musikschule und VHS bietet zwei aufregende Ferientage für Kinder von sechs bis zehn Jahren an.

Die Rundrum-Ferienwerkstatt startet am Mittwoch, 2. November im Museum mit Dozentin Ulrike Schumacher. Alle Teilnehmenden machen sich auf eine aufregende Reise ins All auf der Suche nach Antworten auf viele unserer Fragen über die unendlichen Weiten des Universums, Sonnen, Monde und Sterne. Es wird gemeinsam geforscht, experimentiert und eigenständig Antworten auf alle aufkommenden Fragen gesucht.

Ein bewegungsvoller Nachmittag mit vielen Tanzspielen und Kostümen erwartet die Kinder unter der Anleitung von Dozentin Raphaelle Polidor in der Jugendkunstschule. Wie schnelle Kometen, Monde und Sterne bewegen und erproben sie sich spielerisch zu verschiedenen Rhythmen und Musikrichtungen.

Der Donnerstag, 3. November, fängt kreativ in der VHS mit Dozentin Johanna Baur an. Die Teilnehmenden werden mit dem Sonnensystem vertraut gemacht, indem sie ein eigenes Sonnensystem-Modell gestalten. Planeten Merkkarten und ein Quiz zum Sonnensystem werden alle Kinder zu kleinen Weltraumexperten machen.

Am Nachmittag in der Musikschule greifen die Kinder gemeinsam mit Dozentin Corina Palm nach den Sternen und machen sich auf eine Reise mit selbstgemachten bewegten Bildern, die mit Klängen atmosphärisch umrahmt werden. So entsteht eine eigenständig erfundene Geschichte, die zum Angucken und Anhören für die abholenden Eltern um 15 Uhr präsentiert wird.

Das Programm dauert an beiden Tagen von 9 bis 15 Uhr. Die Teilnahmegebühr pro Tag beträgt jeweils 20 Euro. Es wird darum gebeten, Vesper und Getränke mitzubringen. Anmeldungen zu den Kursen sind bis Freitag, 28.Oktober 2022 unter 07351/51-9613 oder per E-Mail vhs@biberach-riss.de möglich.