Ferienjobber sind begehrt - hier gibt es noch freie Stellen

Wer macht diesen Sommer eine verrückten Ferienjob? Die SZ Biberach sucht Schüler und Studenten, die ihr Geld auf ungewöhnliche Art und Weise verdienen. Ob im Knochenjob bei der Müllabfuhr, als Reinigungskraft in der Pathologie, am Eisstand am anderen Ende der Welt, mitten in der Nacht, im eisigen Kühlhaus oder keimfrei im Reinraum. Schreibt uns gerne eine E-Mail an redaktion.biberach@schwaebische.de, dann melden wir uns bei euch

Geld verdienen und Berufserfahrung sammeln: Ferienjobs erfüllen Wünsche und öffnen Türen. In Biberach gibt es für Schüler und Studenten noch einige freie Stellen für den Sommer. Einige Arbeitgeber haben der SZ Auskunft gegeben.

Stadt Biberach bietet jungen Menschen in verschiedenen Bereichen die Möglichkeit in den Ferien zu arbeiten, teilt Pressesprecherin Andrea Appel auf Anfrage mit. In der Kinderbetreuung gebe es zwei Stellen, ebenso im Baubetriebsamt. Die Stadtbücherei biete maximal drei Jugendlichen die Möglichkeit für Ferienarbeit. „Gerne können Interessierte sich noch bei uns für die Sommerferien bewerben, denn wir haben noch freie Kapazitäten.“ Ein kurzes Anschreiben mit Lebenslauf genügt. Geschickt wird es per E-Mail an ausbildung@biberach-riss.de oder es wird auf der Webseite www.karriere.biberach-riss.de unter der Rubrik „Schülerpraktikum im Rahmen Berufsorientierung“ eingegeben. Die Bewerber sollten mindestens 15 Jahre alt sein und dürfen für maximal vier Wochen arbeiten. Und was verdient man so bei der Stadt Biberach? „Wir vergüten nach Tarifvertrag. Das sind in der Eingangsstufe aktuell brutto rund 2000 Euro im Monat.“

Die Ferienarbeitsstellen sieht die Stadt als Möglichkeit, sich mit einigen Berufen, in denen eine Ausbildung absolviert werden kann, näher vertraut zu machen. „Und wenn am Ende beide Seiten zufrieden sind, kann dies sich im Fall einer Bewerbung auch positiv auswirken.“ Bewerbungsfrist für Ausbildungsplätze ist übrigens der 30. September. Die Stadtverwaltung sei auch abseits von Ferienarbeit aufgeschlossen und ermögliche jungen Menschen Praktika zur beruflichen Orientierung, wie zum Beispiel bei BOGY und BORS oder auch Praktika im Rahmen eines Studiums. „Von einem Tag bis zu mehreren Wochen ist alles möglich.“

Minimum vier Wochen bei Handtmann

Die Biberacher Handtmann Unternehmensgruppe beschäftigt Ferienarbeiter schwerpunktmäßig in der Produktion in Schichtarbeit, aber auch im kaufmännischen Bereich, teilt das Unternehmen mit. Hauptsächlich für einen Einsatz in der Produktion seien noch Plätze frei, wie das Unternehmen mitteilt. Interessierte können sich über das Bewerbungsportal unter www.handtmann.de/karriere bewerben. Voraussetzungen sind die Einsatzdauer von Minimum vier Wochen oder länger, die Bereitschaft zur Schichtarbeit, hierfür betrage das Mindestalter 18 Jahre. Bei normaler Arbeitszeit ist das Mindestalter 16 Jahre. Die Ferienarbeit bei Handtmann werde mit der Entgeltgruppe EG1 der Metall- und Elektroindustrie vergütet. Bei Schichtarbeit kämen noch die tariflichen Schichtzuschläge hinzu.

„Im Rahmen einer Ferienarbeit erhält man interessante Einblicke in unser international tätiges Familienunternehmen. Erste Erfahrungen im Arbeitsleben können gesammelt sowie Kontakte geknüpft werden. Eventuell weckt dies auch das Interesse für eine duale Ausbildung oder ein duales Studium in unserer Unternehmensgruppe“, hofft die Firma.

Die Liebherr-Components Biberach GmbH und das Liebherr-Werk Biberach GmbH bieten in diesem Jahr Ferienarbeitsplätze in der Produktion und in produktionsnahen Bereichen an. Auch in der Verwaltung werden vereinzelt Ferienarbeiter über die Sommerzeit eingesetzt, teilt das Unternehmen auf Anfrage mit. Die offenen Stellen für Ferienarbeiter, auch im übrigen Landkreis, werden generell online auf www.liebherr.com/jobs mit den jeweiligen Voraussetzungen ausgeschrieben. Es lohne sich, immer wieder in das Portal zu schauen, sagt eine Firmensprecherin.

Die Vollmer-Gruppe teilt mit, sie beschäftige keine Ferienarbeiter. „Gerne bieten wir Jugendlichen in Form von Praktika oder Studienarbeiten Einblick in unser Unternehmen.“

Auch bei der Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG ist die Einstellung von Schülerinnen und Schülern in den Ferien unüblich. „Werden Mitarbeitende für Aushilfstätigkeiten benötigt, so betrifft das in der Regel nicht ausgerechnet und ausschließlich die Ferien, sondern andere Zeiträume“, teilt die Firma. In diesen Fällen werden reguläre Stellen für Aushilfstätigkeiten vergeben.

KaVO Dental hat dringenden Bedarf

Die Firma KaVo Dental beschäftigt Ferienarbeiter schwerpunktmäßig in der Logistik und in der Produktion. „Im Vergleich zu den Vorjahren haben wir die Anzahl an zu vergebenden Ferienjobs erhöht, da wir in den Einsatzbereichen steigende Bedarfe haben.“ Die zu vergebenden Ferienjob in der Zeit von Juli bis September, seien noch nicht alle besetzt, man habe „daher noch dringenden Bedarf, die noch offenen Ferienjobs zu besetzen“. Voraussetzung sind ein Mindestalter von 16 Jahren sowie gültige Studien- oder Schulbescheinigungen sowohl für das laufende als auch für das kommende Schuljahr oder Semester.

Interessenten können sich über das Kurzbewerbungsformular unter www.kavo.com/de-de/ferienarbeit-bei-kavo bewerben. Die Bezahlung lehne sich je nach Erfahrung der Bewerber an die Rahmentarifverträge an.

Auch KaVo hofft über die Ferienarbeit „junge Talente kennenzulernen“. Für den Ausbildungsbeginn im September 2023 habe das Unternehmen die Zahl an zu vergebenden Ausbildungs- und dualen Studienplätzen verdoppelt. „Wir würden uns freuen, durch Ferienarbeiterinnen und Ferienarbeiter zukünftige Azubis/Studenten gewinnen könnten“

Jobs für Unerfahrene werden bei der KSK weniger

Alle Stellen für diesen Sommer bereits vergeben hat die Kreissparkasse Biberach. „Die Bereiche werden tatsächlich immer weniger, an denen wir Ferienarbeiter ohne bankspezifische Vorkenntnisse beschäftigen können“, teilt das Bankhaus mit, „wenn aber, dann in Bereichen mit Tätigkeiten die sich etwa mit dem Zahlungsverkehr beschäftigen.“ Generell hätten ehemalige Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, beispielsweise derzeit Studierende, mit Bankhintergrund gute Voraussetzungen für einen Job.

Dennoch seien auch Bewerbungen von Schülerinnen oder Schüler nicht selten. Um Nachwuchs für Ausbildung oder Duales Studium zu gewinnen, seien jedoch Praktika sinnvoller, da da so mehrere Bereiche der Kreissparkasse erkundet werden. Einen allererster Einblick in das Bankgeschäft könne ein Ferienjob aber geben.