Ferienfahrplan gilt am Brückentag

Im Liniennetz der Stadtwerke Biberach wird am kommenden Freitag, 11. Mai, auf den Linien eins bis 14 und 215 nach Ferienfahrplan gefahren. Wer die Stadtlinien eins bis sechs nutzt, muss aber aufgrund des neuen Nahverkehrskonzepts nur mit geringe Auswirkungen rechnen. Hierbei fallen lediglich die wenigen Einsatzwagen zu den Schulzeiten weg, wie die Stadtwerke Biberach mitteilten. Der normale Taktverkehr im öffentlichen Nahverkehr wird verlässlich auch an schulfreien Tagen angeboten. Allgemein gilt: Mit dem Kürzel „S“ gekennzeichnete Busfahrten werden an diesem Tag nicht gefahren. Fahrten ohne besondere Kennzeichnung oder mit einem Kürzel „F“ gekennzeichnete Fahrten werden gefahren. Im Fahrplan der Linie 215 werden zusätzliche Fahrten zu den Unterrichtszeiten der Grundschule Maselheim und den Schulen in Schwendi und Mietingen angeboten. Die Information erfolgt hierbei direkt über die betroffenen Schulen.