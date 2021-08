Fejzic und Zekic meistern Schwarzgurtprüfung

Bei der jüngsten Landesdanprüfung im Taekwondo in Karlsruhe sind auch zwei Biberacher erfolgreich gewesen. Melisa Fejzic meisterte die Prüfung zum ersten Dan und Lejs Zekic zum ersten Poom.

Die Farbe des Gürtels zeigt im Taekwondo die Erfahrung eines Sportlers. Anfänger starten mit einem weißen Gürtel und arbeiten sich dann über gelb, grün, blau und rot bis zum schwarzen Streifen vor. Der erste schwarze Gürtel wird erster Dan und bei Sportlern unter 15 Jahren erster Poom genannt und kann lediglich bei besonders geschulten Prüfern der Landesverbände abgelegt werden.

Der Traum jeden Kampfsportlers ist es, einmal den schwarzen Gürtel zu erreichen. Diesen Traum konnten sich nun Melisa Fejzic und Lejs Zekic erfüllen. Bei der Landesdanprüfung in Karlsruhe konnten sie vor den Augen der hochkarätigen Prüfungskommission, bestehend aus Landespräsident Wolfgang Brückel (9. Dan), Vizepräsident Kum-Sik Kwak (9. Dan) und Lehrwesenreferent Thomas Koleyko (6. Dan) ihr Können unter Beweis stellen. Hauptbestandteile der Prüfung waren der Formenlauf, der Einschrittkampf, die Selbstverteidigung und der Wettkampf. Alle Prüfungsteile konnten die beiden Biberacher souverän meistern und wurden am Ende mit dem schwarzen Gürtel belohnt. Zu den Prüfungsbestandteilen von Melisa Fejzic kam noch der Bruchtest dazu. Hier bewies die TG-Sportlerin ihre präzise Ausführung der Technik und ihre hohe Konzentrationsfähigkeit und konnte alle drei Bruchtestbretter mühelos zerschlagen. Sehr zufrieden waren auch die beiden Trainer Kai Penteker und Dragan Zekic. „Beide haben eine sehr gute Leistung an der Prüfung abgelegt und haben sich den schwarzen Gürtel verdient,“ so Trainer Kai Penteker. Doppelt stolz auf die Leistung von Lejs Zekic war Trainer und Vater Dragan Zekic. „Es ist großartig, wenn man mit seinen Kindern eine gemeinsame Leidenschaft teilt“, schwärmt Zekic, der selber Träger des dritten Dans ist. Neben dem 14-jährigen Lejs, trainiert auch sein jüngster Sohn Daris Taekwondo bei der TG Biberach.