Feierwütige lassen Müll zurück und zerschneiden Seile in Kletterpark

Feierwütige haben bei einer Party von Samstag auf Sonntag bei Biberach ihren Unrat zurückgelassen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Mehrere Personen feierten von Samstag auf Sonntag eine Party auf dem Grillplatz beim Kletterpark im Burrenwald. Eine Vielzahl von Flaschen und Verpackungen blieben am Grillplatz zurück.

Ein Zeuge entdeckte die Hinterlassenschaften am Sonntag. Weiterhin dürften die Feierenden auch für zerschnittene Seile am Kletterpark in Betracht kommen. Die lagen zusammen mit dem Müll an der Grillstelle.

Die Polizei Biberach (Telefon 07351/4470) sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.