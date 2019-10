Feiern wie in Italien

Das Programm der italienischen Wochen, veranstaltet von der Stadt Biberach und dem Verein Städte Partner Biberach, stoßen auf großes Interesse. Und so war es auch nicht verwunderlich, dass auch die diesjährige Alternative zum traditionellen Festabend, die „Una notte italiana“, bereits im Vorverkauf ausverkauft war. Die geschmückte Gigelberghalle bot das passende Ambiente dafür.

Die Anwesenden wurden durch die „Gastgeber“ Klaus Buchmann vom Kulturamt und Christine Biefel als Vorsitzende des Asti-Ausschusses im Partnerschaftsverein begrüßt. Nach den erfreulich kurzen aber umso freundlicheren Ansprachen samt Regieanweisungen für den Ablauf des Abends konnte die „notte italiana“ starten.

Musik aus dem Piemont

Die Gäste wurden mit traditioneller Musik aus dem Piemont vom Quartetto Zambruno begrüßt. Die vier Musiker, die in der norditalienischen Musikszene bestens bekannt sind, unterhielten bis zum Dolce die Gäste mit Liedern und Tänzen aus der Umgebung von Asti, Biberachs italienischer Partnerstadt; mit Sbrando, Allessandrina, Valzer, Scottish, Monferrina, Serenaden und anderen Melodien.

Zwischendurch brachten sie einem ihrer Biberacher Gastgeber, der an diesem Tag seinen Geburtstag feierte, noch ein Ständchen und sangen mit ihm zusammen ein Lied – gelebte Partnerschaft auch auf der Bühne. Mit dem populären Paolo Conto-Titel „Azurro“ beendeten sie mit viel Beifall ihren Auftritt.

Im Saal gab es ebenfalls typisch piemontesisches Küche, zubereitet von der ebenfalls aus Asti angereisten Azienda Agricola Apripassione. Gereicht wurde dazu vom Asti-Ausschuss ausgewählte Weine von kleineren, familienbetriebenen Weinkellereien. Die Atmosphäre in der Gigelberghalle mit italienischem Ambiente und Flair, selbst das Anstehen zum Essen holen, trug zu angeregten Gesprächen im Publikum und einer angenehm entspannten Stimmung bei.

In der zweiten Hälfte betraten die Autobuskers die Bühne. Mit ihren poppigeren Songs durften sie für etwas Stimmung sorgen, was ihnen auch gelang. Sänger Davide Costantini gelang es spielend, das Publikum mit einzubinden und mitzusingen. Da die Autobuskers auch etliche alte italienische Schlager, die auch in Deutschland bekannt waren und wohl noch immer sind, in ihrem Repertoire haben, fiel das auch nicht besonders schwer. Sie holten zudem die anderen Musiker mit auf die Bühne, und hoben mit ihrem gelungenen improvisierten Auftritt, quasi einer „Verbrüderung“ zweier Generationen von Musikern, die Stimmung nochmals um einen Level an. Die Tanzfläche füllte sich immer mehr, und mit einer Polonaise endete eine durchweg gelungene „notte italiana“.