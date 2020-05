Feierliche Investitur von Dekan Krack erst im Oktober

Der evangelische Dekan Matthias Krack hat seinen Dienst im Kirchenbezirk und in der Gesamtkirchengemeinde Biberach mit dem Maifeiertag aufgenommen. Die für 10. Mai geplante feierliche Investitur wird wegen der Corona-Krise verschoben. Die Einsetzung und der Empfang sollen am Sonntag, 4. Oktober, von 16 Uhr an nachgeholt werden.

Der neue Dekan folgt auf Hellger Koepff. Im Oktober war Krack, aus Esslingen stammend, vom 52-köpfigen Wahlgremium in das Leitungsamt gewählt worden, der Termin der Amtsübergabe war zunächst offen. Nun machen die Gremien den Dienstbeginn von Dekan Matthias Krack am 1. Mai einstweilen mit einer Einladungskarte persönlich bekannt.

In Tübingen studiert

Das Theologiestudium begann Matthias Krack 1990 in Tübingen, ging für ein Jahr an die Universität Heidelberg und für ein weiteres an die Hebräische Universität nach Jerusalem und blieb bis 2003 in Tübingen in der Wissenschaft. Nach dem Vikariat auf der Schwäbischen Alb sowie Stationen in Bad Urach, Ehingen und Leonberg (Kreis Böblingen) ist Krack nunmehr im flächenmäßig größten Dekanat angekommen und hat in Biberach begonnen.