Fechter der TG Biberach verbuchen zehn Podestplätze

Vier Meistertitel, vier Vizemeister und zwei weitere Podestplätze – das ist die Ausbeute der Biberacher Nachwuchsfechterinnen und -fechter bei den Bezirksmeisterschaften im Florettfechten gewesen. In Wangen trafen sich am vergangenen Wochenende die Florettfechter des Bezirks Oberland, um in den Altersklassen U11 bis U20 sowie Senioren und Veteranen die jeweiligen Bezirksmeister zu ermitteln. Die Mannschaft der TG Biberach war mit sieben Teilnehmern vertreten.

Nick Forgan und Adria Kapisoda starteten in der Altersklasse U11 in einer gemeinsamen Vorrunde, gefolgt von einer Zwischenrunde. Nach einer ausgeglichenen Bilanz aus je zwei Siegen und zwei Niederlagen in Vor- und Zwischenrunde stand Adria Kapisoda bei den Mädchen im Finale und feierte umjubelt vom eigenen Team ihren ersten Bezirksmeistertitel. Nick Forgan gelang als Turnierneuling mit gerade frisch bestandener Turnierreifeprüfung eine tolle Premiere mit drei Siegen in vier Vorrundengefechten. Im Finale der U11-Herrenkonkurrenz unterlag er in einem hart umkämpften Gefecht.

Auch für die zwölfjährige Jana Wiesenfarth (U13) war es das erste Turnier. In der ebenfalls gemeinsam mit den männlichen Kontrahenten ausgetragenen Vorrunde setzte sie einige gute Treffer und entschied sogar ein Gefecht gegen Laura Sophie Haas von der MTG Wangen mit 5:3 für sich. In der Direktausscheidung unterlag Jana Wiesenfarth dann der späteren Siegerin Julia Neumeister (TSV Tettnang), konnte sich aber über die Bronzemedaille freuen.

Carla Schwabe, Floriane Karnath und Anna-Sophia Popov stellten sich der Konkurrenz im Jahrgang U15. Carla Schwabe hatte es als Turnierneuling schwer gegen die deutlich erfahreneren Gegnerinnen und musste ihr K.o.-Gefecht mit 2:15 an Vereinskollegin Floriane Karnath verloren geben. Karnath und Popov konnten beide mit drei beziehungsweise fünf Siegen in der Vorrunde punkten. Im Halbfinale siegte dann Anna-Sophia Popov ungefährdet mit 15:8 über Hannah Math (MTG Wangen), während sich Floriane Karnath ein spannendes Gefecht mit Julia Neumeister (TSV Tettnang) lieferte, das bis zum Stand von 12:12 hart umkämpft war. Karnath behielt die Nerven und setzte die entscheidenden Treffer konsequent zum 15:12-Sieg. Im reinen Biberacher Finale siegte dann Anna-Sophia Popov mit 15:5 über Karnath.

Nach dem Doppelsieg in der U15-Konkurrenz war auch das Podium im Jahrgang U17 der Damenkonkurrenz fest in Biberacher Hand. Lina Emmi Carstensen gewann ungefährdet alle Vorrundengefechte, Popov und Karnath folgten auf den Plätzen zwei und drei der Setzliste. Während Carstensen und Popov ein Freilos für das Viertelfinale erhielten, siegte Floriane Karnath in der Runde der letzten acht ungefährdet mit 15:1 gegen Jana Achberger (MTG Wangen). Im Halbfinale siegte dann Popov gegen Karnath, während Lina Carstensen Johanna Wlotkowski (MTG Wangen) klar mit 15:3 besiegte. Das Finale endete dann 11:7 für die erfahrenere Lina Carstensen. Die 16-Jährige hatte einen guten Tag, siegte sie doch im Anschluss ebenfalls in der U20-Konkurrenz der Damen mit 15:5 gegen Jasmin Goldbach (MTG Wangen) und gewann somit an diesem Tag gleich zwei Bezirksmeistertitel.