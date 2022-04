Fechten: TG Biberach richtet Landesmeisterschaften aus

Nachwuchsfechterinnen und -fechter aus ganz Baden-Württemberg kämpfen am 9. und 10. April in Biberach bei den Landesmeisterschaften Baden Nord – Württemberg um die Meistertitel in der Waffengattung Florett. Das Turnier beginnt an beiden Tagen um 10 Uhr in der Wilhelm-Leger-Sporthalle.

In Biberach geht es bei den Mädchen und Jungen in den Altersklassen U11 und U15 um Einzel- und Mannschaftsmedaillen. Die Fechtabteilung der TG Biberach wurde laut Mitteilung vom württembergischen Fechterbund nun schon zum wiederholten Male mit der Ausrichtung dieser Meisterschaften betraut. TG-Abteilungsleiterin Kathrin Karnath kann daher schon auf einige Erfahrung bei der Ausrichtung solcher Veranstaltungen zurückblicken und sieht dem Turnierwochenende optimistisch entgegen. „Wir erwarten circa 100 Fechterinnen und Fechter“, sagt Karnath.

Am Samstag werden die U11-Konkurrenzen ausgetragen, am Sonntag die der U15. „Wir freuen uns nach der langen Turnierpause nun umso mehr auf spannende und faire Gefechte“, so die TG-Abteilungsleiterin. „Unsere Damenmannschaft wurde bei den zuletzt ausgetragenen Meisterschaften württembergischer Vizemeister und wir hoffen natürlich auch dieses Mal auf ein erfolgreiches Turnier für die TG Biberach.“

Der Eintritt am Samstag und Sonntag ist nach TG-Angaben frei.