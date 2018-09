Fechten: Premiere steigt in Biberach

Die Fechtabteilung der TG Biberach richtet am Samstag die Mannschafts-Bezirksmeisterschaft der Schüler und Aktiven in den Disziplinen Florett und Degen aus. Turnierbeginn ist um 9 Uhr in der Biberacher Wilhelm-Leger-Halle.

„Das Format gibt es zum ersten Mal. Zuvor gab es nur Einzelmeisterschaften“, sagt Turnierleiterin Kathrin Karnath. Erwartet werden bis zu 20 Mannschaften aus Fechtvereinen von Tettnang bis Laupheim. Eine Mannschaft besteht aus mindestens drei Fechtern, rund 60 bis 80 treten in Biberach an. In insgesamt acht Wettberwerben werden in verschiedenen Altersklassen die Mannschafts-Bezirksmeister ermitteln.

Der Ausrichter TG Biberach tritt in sechs Wettbewerben mit sieben Mannschaften an. Im Damen-Florett-Wettbewerb sind zwei TG-Teams dabei. „Die Fechter der TG sind alle gut vorbereitet. Die Vorfreude ist riesig. Für manche ist es die erste Meisterschaft“, sagt Kathrin Karnath und fügt hinzu: „Vier bis fünf Titel sind das Ziel.“ Zehn bis 15 Helfer seien rund um die Titelkämpfe im Einsatz.