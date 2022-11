FDP-Ortsverband feiert gelungenen Übergang

Mit dem Ausscheiden von Otmar Weigele, Christoph Funk und Alfred Braig hat sich die Biberacher FDP-Fraktion innerhalb einer Legislaturperiode komplett neu aufgestellt. Für Weigele, Funk und Braig sind jetzt Günter Warth, Hildegard Ostermeyer und Oliver Lukner im Gemeinderat. Der Ortsvorsitzende Thomas Herrmann stellte erfreut fest, dass die Fraktion einen gelungenen, reibungslosen Wechsel geschafft habe. Bei einem Festakt bedankte sich die Partie bei den bisherigen Mandatsträgern.

Zu Beginn der Veranstaltung wurden die Bundestagsabgeordneten Michael Theurer, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Digitales und Verkehr sowie Vorsitzender der FDP Baden-Württemberg, und Benjamin Strasser, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Justiz, per Video zugeschaltet. Theurer ging in seinem Grußwort auf die Herausforderungen kommender Monate ein und zeigte Möglichkeiten auf, den Folgen aktueller Krisen und steigenden Strom- und Energiepreisen entgegenzuwirken. Strasser würdigte das ehrenamtliche Engagement und verwies auf den zeitlichen Aufwand gerade in kleinen Fraktionen. In der Laudatio auf langjährigen Räte Weigele, Funk und Braig würdigten die Fraktionsvorsitzende Hildegard Ostermeyer und der Ortsvorsitzende Thomas Herrmann insgesamt fast 50 Jahre ehrenamtliche Gemeinderatsarbeit.

Die Veranstaltung wurde als Start in eine neue Epoche gesehen, in der die FDP Biberach weiter vernünftige, konsequente und verlässliche Politik für die Bürgerinnen und Bürger gestalten wird. So gingen die neuen Räte Ostermeyer, Warth und Lukner in Ihren Reden auf ihre Visionen und Ziele ein und legten dar, wie die erfolgreiche Politik ihrer Vorgänger fortgeführt werden soll Der bisherige und künftige Fokus der Arbeit der Fraktion werden die Themen Bildung, Soziales und Betreuung (etwa weiter ein beitragsfreies letztes Kindergartenjahr), solide Finanzpolitik, Innenstadtentwicklung, Substanzerhaltung besonders von Gebäuden und Straßen, Unterstützung städtischer Eigenbetriebe, Förderung des Ehrenamts und individuelle Mobilität umfassen. Zudem hat die Arbeit im Hospitalrat enorme Bedeutung. Mit Leidenschaft wurden diese Schwerpunkte von den Vorgängern im Gemeinderat vertreten, mit gleichem Engagement wollen die neuen Räte ihre kommunalpolitische Arbeit gestalten.

Zum Abschluss rief der Ortsvorsitzende Herrmann dazu auf, sich bei den Kommunalwahlen 2024 als Kandidaten aufstellen zu lassen. Ziel sei ein schlagkräftiges, engagiertes Team für eine vernünftige, konsequente und verlässliche Politik.