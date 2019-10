FDP bestätigt ihren Vorsitzenden Sebastian Haug im Amt

Die Mitglieder des FDP-Ortsverband Biberach haben ihren Vorstand für die kommenden zwei Jahre neu gewählt. Als Vorsitzender wurde Sebastian Haug bestätigt. Zu stellvertretenden Vorsitzenden wurden Hilde Ostermeyer und Günter Warth gewählt. Als Beisitzer gehören dem Gremium Oliver Lukner , Norbert Meyer und Thomas Herrmann an. Ostermeyer, Warth, Lukner und Herrmann haben dieses Jahr bei der Gemeinderatswahl kandidiert. Herrmann, Warth und Ostermeyer stellten sich erstmalig für den Vorstand zur Verfügung. Aus dem Ortsvorstand ausgeschieden sind Claudia Elsner und Tim Hundertmark. Sebastian Haug dankte beiden für die langjährige Mitarbeit und Begleitung des Ortsverbands. Nach dem guten Ergebnis bei der Gemeinderatswahl sei die wesentliche Aufgabe des Vorstands die Kommunalpolitik und die Vorbereitung der Kommunalwahl 2024 in enger Zusammenarbeit mit der FDP-Gemeinderatsfraktion, so Haug.