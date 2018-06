FCB verzichtet – SVA II spielt in der Relegation um den Aufstieg

Der SV Alberweiler II hat sich am letzten Spieltag in der Frauenfußball-Regionenliga VI durch ein 3:3 gegen Bergatreute den vierten Tabellenplatz gesichert. Da sowohl der Zweite Haslach/Wangen als auch der Dritte Bellamont zurückzogen, spielt der SVA II nun in der Relegation um den Aufstieg in die Landesliga.

FC Bellamont – SV Deuchelried 3:1. Der FCB wollte die Chance auf die Vizemeisterschaft erhalten, Deuchelried den Abstiegsrelegationsplatz verlassen. Beide Clubs fanden nur schwer ins Spiel, dennoch war Bellamont spielerisch überlegen. Eine Kombination über Mara Eschbach und Sina Wirthensohn schloss Vanessa Gapp zum 1:0 ab. Mara Eschbach legte per Foulelfmeter das 2:0 nach. In Halbzeit zwei baute Mara Eschbach die Führung auf 3:0 aus, ehe Deuchelried noch das 3:1 gelang. Damit blieb der FCB auch im letzten Pflichtspiel der Rückrunde ungeschlagen.

SV Alberweiler II- SV Bergatreute 3:3 (1:1). Der Gast ging nach einen groben Abwehrfehler des SVA II in Führung (3.). Alberweiler II brauchte lange, um ins Spiel zu finden. Florine Hartnegg markierte per Freistoß das 1:1 (40.). Nach der Pause erhöhte der SVA II den Druck. Jana Scheffold traf zum 2:1 (57.), Vanessa Ogger legte das 3:1 nach (63.). Die Gäste gaben nicht nach und kamen zum 3:2 (75.). Keine fünf Minuten später fiel das 3:3. Mit dem Remis sicherte sich der SVA II Platz vier. Somit darf die Mannschaft des scheidenden Trainergespanns Ulli Unterweger und Ralf Scheffold in der Relegation zur Landesliga antreten. Das Relegationsspiel gegen die SGM Herrenzimmern/Villingendorf findet am Mittwoch, 13. Juni, in Alberweiler (Anstoß: 18 Uhr) statt.

SV Reinstetten I - SG Aulendorf 5:2 (3:1). Nach dem frühen 1:0 des SVR (9.) konterte Aulendorf und erzielte das 1:1. Noch vor der Pause erzielten Anja Fakler und Julia Haas die Treffer zum 3:1. Nach der Pause dominierte weiter der SVR und ging letztlich als Sieger vom Platz. Tore: 1:0, 2:1 Anja Fakler (9., 32.), 1:1 Julia Gill (25.), 3:1 Julia Haas (45.), 4:1 Sophia Ströbele (65.), 5:1 Lea Maier (83.), 5:2 Sabrina Schmid (87.).