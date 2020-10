FCB verliert – Reinstetten gewinnt

Der FC Bellamont hat in der Frauenfußball-Landesliga II zu Hause mit 1:2 gegen den SV Eglofs verloren. Der SV Reinstetten gewann mit 1:0 bei der SpVgg Aldingen.

FC Bellamont – SV Eglofs 1:2 (0:2). Schon früh geriet der FC Bellamont durch einen Sonntagsschuss von Sara Ferber in Rückstand (5.). Erst nach 20 Minuten fand kam Bellamont besser ins Spiel, verpasste es aber, den Ausgleich zu erzielen. Stattdessen traf der Gegner zum 0:2 durch Daniela Benzinger (25.). Noch vor der Pause verzeichnte der FCB zwei Großchancen nach Eckbällen, beide Male klärte Eglofs noch vor der Linie. In Halbzeit zwei startete Bellamont besser ins Spiel, die Zweikämpfe wurden besser angenommen. Im Angriff fehlte aber die Durchschlagskraft – bis zur 84. Minute: In dieser gelang Regina Birk nach schöner Vorarbeit von Kerstin Schneider der verdiente Anschlusstreffer. Danach drängte der FCB auf den Ausgleich, der allerdings nicht mehr gelingen wollte.