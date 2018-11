FCB punktet dreifach in Burgrieden

Der FC Bellamont hat in der Frauenfußball-Regionenliga VI beim SV Burgrieden gewonnen und auch gegen Immenried gepunktet. Reinstetten gelang ein verdienter Heimsieg gegen Haslach/Wangen.

FC Bellamont – SV Immenried 2:2 (2:0). Im Nachholspiel gegen den Tabellendritten ging der FCB durch ein Tor von Mara Eschbach schnell in Führung (10.). Auch das 2:0 ging auf das Konto von Eschbach (32.). In Hälfte zwei war der SVI weiter auf einen Treffer aus. Diesen konnte der FCB bis zur 82. Minute verhindern, dann verkürzte Tamara Kant auf 1:2. Nur wenige Minuten später markierte Julia Fehr den 2:2-Endstand (87.).

SV Burgrieden – FC Bellamont 0:2 (0:1). Im Duell zweier punktgleicher Mannschaften ging es kampfbetont zu. Einen Abpraller verwertete Mara Eschbach zum 0:1 (29.). Auch in der zweiten Halbzeit gab Burgrieden wieder Gas, doch der FCB verteidigte gut. Auf Vorlage von Selina Schöpf erzielte Eschbach das 0:2 (85.) und sicherte dem FCB so drei Punkte.

SV Reinstetten – SGM Haslach/Wangen 4:0 (2:0). Bereits zu Beginn baute der SVR mit viel Tempo Druck auf und führte nach 15 Minuten durch Treffer von Sophia Ströbele und Katja Haas mit 2:0. Bis zur Pause vergab Reinstetten weitere Großchancen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit ließ das Tempo beim SVR nach, dennoch kamen die Gastgeberinnen zu weiteren Toren durch Dragana Rodic und Anja Fakler. Der 4:0-Sieg war letztlich auch in dieser Höhe verdient.

TSB Ravensburg – SV Alberweiler II 2:1 (0:0). Tabellenführer Ravensburg war um einen ruhigen Spielaufbau bemüht, während die Gäste defensiv gut standen und immer wieder versuchten, schnell umzuschalten. Die beste Chance in Hälfte eins vergab Ravensburgs Tamara Saric. In Hälfte zwei verschlief der SVA II die ersten fünf Minuten, was Melanie Ohlinger mit dem 1:0 bestrafte (52.). Danach drehte der SVA II auf, Lena Rädler markierte das 1:1 (64.). Nach einem Abwehrfehler ging der Gastgeber durch Tamara Saric erneut in Führung (67.) und letztlich auch als Sieger vom Platz.