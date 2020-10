FCB kommt über Remis nicht hinaus

Der FC Bellamont ist in der Fußball-Kreisliga A I gegen den SV Ellwangen im Derby über ein 1:1 nicht hinausgekommen. Der FCB bleibt aber trotzdem Tabellenführer, da die Konkurrenz aus Ummendorf und Muttensweiler/Hochdorf von ihren Auswärtsspielen mit Niederlagen im Gepäck die Heimreise antreten mussten.

SV Dettingen II – SGM Erlenmoos/Ochsenhausen 1:1 (0:0). Die Partie war sehr unterhaltsam, da es viele Tormöglichkeiten auf beiden Seiten gab. Die Tore fielen aber erst in der zweiten Halbzeit. Marcel Schad (64.) brachte die Gäste in Führung. Den Hausherren gelang durch Christian Lindner (87.) das verdiente 1:1.

FC Wacker Biberach – SGM Muttensweiler/Hochdorf 4:2 (2:0). Es war ein gutes und spannendes Spiel. Der Heimelf gelang es, die Gäste immer im Schach zu halten. Aufgrund der guten kämpferischen Leistung ist Wackers Heimsieg verdient. Tore: 1:0 Siegfried Selg (20.), 2:0 Benjamin Klamert (45.), 2:1 Leo Gnandt (52.), 3:1 David Schmid (54.), 3:2 Louis Ruß (69.), 4:2 Ercan Tekin (90.). Res.: 0:5

SGM Rot/Haslach – TSV Ummendorf 3:2 (1:0). In Hälfte eins hatten die Gastgeber Vorteile und führten verdient mit 1:0. In Halbzeit zwei hatten dann die Gäste die Nase vorn, scheiterten aber immer wieder an SGM-Keeper Nikolai Riedmiller. Nach der Gelb-Roten Karte wurden die Gäste schwächer und die Platzherren kamen zum Heimerfolg. Tore: 1:0 Marius Pfeiffer (2.), 1:1 Matthias Hatzing (54.), 1:2 Andreas Wonschick (57.), 2:2 Fabian Pfau (74.), 3:2 Simon Föhr (77.). Bes. Vork.: Gelb-Rot für TSV-Spieler Andreas Wonschick (74.). Res.: Abgesagt wegen Spielermangels bei der SGM. Wertung: 3:0 für den TSV.

SV Erolzheim – SV Winterstettenstadt 2:5 (1:2). Die Gastgeber zeigten über weite Strecken den Willen, um in die Punkte zu kommen. Dies gelang bis zur 84. Minute sehr gut. Aber danach reihten sich wieder ein paar individuelle Fehler aneinander und die Gäste kamen noch zu einem klaren Auswärtserfolg. Tore: 0:1 Niklas Müller (9.), 1:1, 2:2 Kevin Bauer (25., 51.), 1:2 Julian Maucher (31.), 2:3 Lukas Baur (84.), 2:4, 2:5 Fabio Christ (86., 87.). Res.: 0:2.

SV Kirchdorf – FV Biberach II 0:3 (0:0). Nur in der ersten Halbzeit konnte der SVK noch mithalten. Im zweiten Durchgang wurde aber die Überlegenheit der Gäste immer größer und es reichte am Ende zu einem auch in dieser Höhe verdienten Auswärtserfolg. Tore: 0:1 Serhat Akbulut (55.), 0:2, 0:3 Andrej Walter (62., 90. +1).

SV Stafflangen – LJG Unterschwarzach 2:1 (2:0). Zwei grundverschiedene Halbzeiten gab es in Stafflangen. Der erste Durchgang gehörte den Gastgebern, die zur Pause wie der sichere Sieger aussahen. In der zweiten Halbzeit verloren die Platzherren vollkommen den Faden und das Spiel war bis zum Schlusspfiff eine ganz enge Angelegenheit. Tore: 1:0 Julian Aßfalg (25.), 2:0 Oliver Straub (35.), 2:1 Joachim Welte (57.). Res.: 1:1.

FC Bellamont – SV Ellwangen 1:1 (1:1). Die Gastgeber konnten in diesem Derby ihrer Favoritenrolle nie gerecht werden. Spielerisch gelang dem FCB sehr wenig, deshalb musste er sich auf das Kampfspiel der Gäste einlassen. Früh erzielte SVE-Spieler Felix Guler (6.) die 1:0-Führung. In der 45. Minute gelang den Gastgebern durch Simon Wohnhas den 1:1-Ausgleich. Auch im zweiten Durchgang konnten die Gastgeber nicht zum Sieg kommen, der allerdings auch unverdient gewesen wäre. Res.: 4:4.