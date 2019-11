FCB geht erstmals als Verlierer vom Platz

Der TSV Warthausen und der SV Mietingen haben sich in der Frauenfußball-Regionenliga VI im Derby 1:1 getrennt. In einem weiteren Derby schlug der SV Alberweiler II den SV Burgrieden mit 5:0. Tabellenführer FC Bellamont kassierte die erste Saisonniederlage.

FC Bellamont – SV Immenried 0:1 (0:1). Der FC Bellamont präsentierte sich in keiner guten Verfassung. Tamara Kant besorgte das 1:0 und stellte damit früh die Weichen auf Sieg für den Gast (8.). Bellamont gelang es im weiteren Spielverlauf nicht, sich von dem Rückstand zu erholen und so konnte Immenried die drei Punkte mitnehmen. Der FC Bellamont spielt nun am nächsten Sonntag beim SV Mietingen (Anstoß: 11 Uhr).

TSV Warthausen – SV Mietingen 1:1 (1:0). Gegen den Mitaufsteiger kam der TSV Warthausen im Derby gut ins Spiel. Der Lohn: Nina-Jacqueline Dangel traf zum 1:0 (25.). Den Gästen war anzumerken, dass sie sich dieses Spiel anders vorgestellt hatten. Der TSV erspielte sich weitere Chancen in Hälfte eins, die jedoch ungenutzt blieben. In der zweiten Halbzeit nahmen die Gäste das kampfbetonte Spiel besser an. TSV-Keeperin Linda Krause verhinderte das 1:1, indem sie den Ball noch an den Pfosten lenken konnte. In der Schlussphase drückten die Gäste auf das 1:1, Warthausen gelang es immer weniger offensiv für Entlastung zu sorgen. In der 88. Minute war es dann so weit: Mietingens Corinna Wenger kam zum Torabschluss und markierte den 1:1-Endstand. Am kommenden Sonntag ist der TSV Warthausen in Burgrieden zu Gast (Anstoß: 11 Uhr).

SV Alberweiler II – SV Burgrieden 5:0 (1:0). Der SVA II war in der ersten Halbzeit die deutlich aktivere Mannschaft. Sina Romer erzielte nach einem Freistoß an die Latte das 1:0 (7.). Danach verpasste es Alberweiler II, in der ersten Halbzeit das 2:0 nachzulegen. Nach der Pause hatte der SVB seine beste Phase, kam aber zu keinem wirklich gefährlichen Torabschluss. In der 60. Minute musste Sarah Dünkel nach einem schönen Spielzug über außen nur noch einschieben. Danach kam von den Gästen fast gar nichts mehr. Sibel Meyer erzielte nach einem Elfmeter per Nachschuss das 3:0 (67.). Florine Hartnegg verwandelte einen Elfmeter zum 4:0 (81.). Den Schlusspunkt setzte Dea Gashi mit dem 5:0 (87.). Das nächste Spiel bestreitet der SVA II am nächsten Sonntag auswärts beim SV Maierhöfen-Grünenbach (Anstoß: 11 Uhr).