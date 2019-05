FC Wacker: Talent- und Schnuppertraining

Die Jugendabteilung des FC Wacker Biberach bietet für alle fußballinteressierten Mädchen und Jungs der Jahrgänge 2012 bis 2016 am Samstag, 11. Mai, ein Talent- und Schnuppertraining an. Das Schnuppertraining ist für alle drei- bis siebenjährigen Mädchen und Jungs (Jahrgänge 20012 bis 2016), egal ob sie schon Fußball spielen oder es mal ausprobieren wollen. Beginn ist um 10 Uhr auf dem Sportplatz am Erlenweg. Das Training richtet sich an die Bambini-Jahrgänge 2012 bis 2014. Gefragt sind dieses Mal aber auch die Mini-Bambini, also die Jahrgänge 2015 und 2016. Der FC Wacker will nämlich ein Team mit Mini-Bambini gründen. Weitere Infos: Stefan Reich, Telefon 0173/8726357.