FC Wacker richtet Nachwuchsspieltag am Erlenweg aus

Der FC Wacker Biberach richtet die Spieltage für die jüngsten Fußballer des Bezirks Riß aus: 25 Bambini-Teams kicken am Sonntag, 6. Mai, ab 10 Uhr am Erlenweg. Ab 12.45 Uhr sind dann dort 24 F-Jugend-Teams aktiv. Mehr als 200 Kinder spielen dabei nach Vereinsangaben nach dem Motto „Erlebnis geht vor Ergebnis“, also ohne Abschlusstabellen oder Turniersieger zu ermitteln.

Die Bambini spielen ohne Torhüter im Modus drei gegen drei auf fünf Feldern gleichzeitig, sodass das Turnier nach weniger als zwei Stunden zu Ende sein wird. Das Turnier der F-Jugend wird auf zwei Feldern parallel ausgetragen und dauert von 12.45 Uhr bis 17.30 Uhr. Dabei stehen sich jeweils fünf Spieler pro Mannschaft gegenüber.

Bei den Turnieren geht es rein ums Spielen, um möglichst viele Ballkontakte und ums Toreschießen für die Kleinen, deren Partien deshalb auch ohne Schiedsrichter stattfinden.

Der Württembergische Fußballverband (WFV) will mit diesem Konzept die Freude am Spielen fördern bei den Jüngsten, sodass am Schluss alle Kinder (erster) Sieger sind. Dem Fußball komme als „Einstiegssportart“ heute eine besondere Verantwortung zu, sagt Verbandsjugendleiter Michael Supper. „Unsere Aufgabe ist es, eine vielseitige und fußballübergreifende Grundausbildung zu gewährleisten. Es gibt keine Schiedsrichter, nur begleitende Trainer und keine starren Regeln. Die Kinder sollen einfach nach Herzenslust kicken.“