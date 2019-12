FC Wacker richtet Gerümpelturnier aus

Der FC Wacker Biberach veranstaltet am Samstag, 21. Dezember, sein Fußball-Gerümpelturnier in der Wilhelm-Leger-Halle. Gespielt wird mit Rundumbande, auf große Tore, mit vier Feldspielern plus Torwart plus und beliebig vielen Auswechselspielern. Die Startgebühr für das Hallenturnier beträgt 60 Euro.

Weitere Informationen gibt es telefonisch (01522-9212997) oder im Internet geruempel.de.tl