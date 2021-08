FC Wacker ist zu Hause gefordert

Überraschungssieger SV Erolzheim gastiert in der Fußball-Kreisliga A I beim FC Bellamont. Wacker Biberach spielt zu Hause gegen den SV Kirchdorf. Ellwangen trifft auf Stafflangen. Ummendorf muss sich im Heimspiel gegen die SGM Muttensweiler/Hochdorf bewähren. Anstoß in Biberach ist am Sonntag um 13.15 Uhr und bei allen anderen Spielen um 15 Uhr.

Zwei Begegnungen fielen in der Kreisliga A I am ersten Spieltag der Gewitterfront zum Opfer. Der SV Kirchdorf, die SGM Rot/Haslach, der FC Bellamont und die LJG Unterschwarzach gehen daher ohne Leistungsnachweis in den zweiten Spieltag.

Kein Selbstläufer

Mit einer Überraschung ging das Spiel zwischen dem SV Erolzheim und dem FC Wacker Biberach zu Ende. Die Illertaler siegten am Ende mit 2:1. Im Bezirkspokalwettbewerb am Wochenende zuvor setzte sich der FC Wacker noch im Elfmeterschießen gegen den Bezirksligisten SV Mittelbuch durch. Was war also am vergangenen Sonntag mit den Biberachern los? „Wir bekamen ein relativ frühes Gegentor und die Erolzheimer machten auf dem kleinen Sportgelände die Räume noch enger. Außerdem hatten wir nicht unseren besten Tag und vergaben viele Tormöglichkeiten“, so Wackers Trainer Franz Leicht. „Wir sind noch nicht so gefestigt, um als klarer Favorit auftreten zu können. Nach dem tollen Spiel gegen Mittelbuch kam eben sofort ein Durchhänger.“ Auch das kommende Heimspiel gegen den SV Kirchdorf ist für den Wacker-Trainer kein Selbstläufer. „Wir müssen uns jeder Aufgabe konzentriert stellen und versuchen, immer wieder einen Schritt nach vorn zu machen.“ Dies ist die Aufgabenstellung für Trainer Franz Leicht für die kommenden Wochen.

Ein Gradmesser

Wie stark ist der SV Ellwangen? Bei der SGM Muttensweiler/Hochdorf spielte der SVE 2:2. Ein Ergebnis, das sich durchaus sehen lassen kann. Zum ersten Heimspiel reist nun der SV Stafflangen an. Ein Gegner, der ebenfalls ein Erfolgserlebnis mit seinem 2:1-Sieg beim FV Biberach II verbuchen konnte. Für beide Mannschaften ist diese Begegnung ein Gradmesser.

Nicht unbedingt überzeugend spielte der TSV Ummendorf beim SV Dettingen II. Aber am Ende standen doch drei Punkte auf dem Konto. Im anstehenden Heimspiel kommt Besuch von der SGM Muttensweiler/Hochdorf. Ein echter Prüfstein für den TSV. Muttensweiler/Hochdorf hat in jedem Spiel den Ehrgeiz, unbedingt als Sieger vom Platz zu gehen. Allerdings dürften die zwei Feldverweise in der Schlussphase der Auftaktbegegnung nicht gerade förderlich für die Aufstellung für die anstehende Auswärtsaufgabe gewesen sein.

Die SGM Erlenmoos/Ochsenhausen siegte überraschend beim SV Winterstettenstadt und hat nun Heimrecht gegen den SV Dettingen II. Bei einer ähnlich guten Leistung wie in Winterstettenstadt dürften wieder drei Punkte drin sein und der Start in die neue Saison könnte als gelungen bezeichnet werden. Aber spielt der SV Dettingen II wirklich mit? Die Dettinger machen es zunächst mal jedem Gegner schwer.