FC Wacker erreicht Runde zwei

In einem weiteren Erstrundenspiel empfängt der SV Alberweiler II am Mittwoch, 4. September (Anstoß: 18 Uhr), den SV Mietingen. Die weiteren Begegnungen der ersten Runde in dieser Woche lauten: SV Reinstetten II – SGM Bellamont/Rot/Dietmanns II (Sonntag, 17 Uhr), SV Laupertshausen – SGM Dettingen (Sonntag, 18 Uhr). Die Partie SGM Baltringen/Schemmerhofen gegen den TSV Warthausen steigt am Mittwoch, 11. September (Anstoß: 19 Uhr), in Baltringen.