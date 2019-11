FC Wacker empfängt Mettenberg

Der FC Wacker Biberach empfängt in der Fußball-Kreisliga A II die SG Mettenberg (Anstoß: Samstag, 14.30 Uhr, Kunstrasen Erlenweg). Die Luft beim FC Wacker Biberach ist irgendwie raus. Durch einen Heimerfolg gegen die SG Mettenberg würde es aber noch versöhnlich in die Winterpause gehen. Schwierige Monate liegen hinter Mettenberg. Die SGM tat sich von Anfang an schwer, an die nötigen Punkte zu kommen. Auch bei einem Sieg kann Mettenberg den zwölften Tabellenplatz vor der Winterpause nicht mehr verlassen.