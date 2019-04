FC Mittelbiberach steht im Verfolgerduell unter Zugzwang

Das Spitzenspiel zwischen Mittelbuch und Mittelbiberach steht in der Fußball-Kreisliga A I auf dem Spielplan. Der SV Haslach will im Heimspiel gegen Kirchdorf den nächsten großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Der Tabellenvorletzte SV Dettingen II versucht zu Hause gegen den SV Erlenmoos zu Punkten zu kommen. Der SV Winterstettenstadt muss über Ostern zu Hause zweimal ran. Alle Spiele am Karsamstag, 20. April, beginnen um 15.30 Uhr. Zwei weitere Spiele werden am Ostermontag ausgetragen.

Vertreter des spielfreien BSC Berkheim dürften am Karsamstag auf dem Sportgelände in Mittelbuch zu finden sein, denn dort treten seine Verfolger SV Mittelbuch und FC Mittelbiberach gegeneinander an. Der SVM kam überraschend gegen den SV Dettingen II über ein Remis nicht hinaus und verlor prompt die Tabellenführung wieder an den BSC Berkheim. Die Gäste vom FCM landeten nach einer Durststrecke einen 6:0-Kantersieg gegen den SV Muttensweiler, wobei Mittelbiberach nach wie vor um drei Punkte schlechter dasteht als die Gastgeber. Das bedeutet, der FCM steht unter Zugzwang. Der Aufsteiger könnte durch einen Sieg die Tabellenführung wieder zurückerobern und hätte sogar einen Vorsprung von zwei Zählern. Auch ein Remis würde für Platz eins reichen, denn das Torverhältnis spricht klar für den SVM. Sollte Mittelbiberach dieses Spiel verlieren, würden die Aufstiegsträume vorerst in weiter Ferne liegen.

Die Luft ist raus beim SV Erolzheim. Die deutliche Heimniederlage gegen den SV Haslach machte dies mal wieder deutlich. Der Tabellenletzte SV Ochsenhausen II tritt nun im Illertal an. Erolzheim weiß vom vergangenen Spieltag, wie sich Mannschaften, die um den Klassenerhalt kämpfen, zu wehren wissen.

Der SV Haslach könnte nach dem Heimspiel gegen den SV Kirchdorf seine Abstiegssorgen so gut wie los sein. Wenn der SVH mit dem gleichen Elan wie in Erolzheim auftritt, sollte nichts anbrennen. Haslach ist in dieser Partie in der Favoritenrolle.

Böse unter die Räder kam der SV Muttensweiler beim benachbarten FC Mittelbiberach. Auf eigenem Gelände geht es nun gegen den TSV Rot/Rot, der bisher eine sehr passable Rückrunde spielt. Ob sich Rot/Rot wirklich für eine Wiedergutmachung für den SVM eignet?

Am Karsamstag tritt der SV Winterstettenstadt gegen die LJG Unterschwarzach an. Der SVW ist zu Hause in dieser Saison noch ungeschlagen und will dies auch gegen diesen Gegner weiter bleiben. Die LJG kommt dem Tabellenkeller immer näher, ihr Vorsprung schmilzt wie Butter in der Sonne dahin. Unterschwarzach sollte dringend den Schalter umlegen.

Zwei Partien am Ostermontag

Am Ostermontag hat der SV Winterstettenstadt sein zweites Heimspiel über Ostern zu bestreiten. Der FC Bellamont ist beim SVW zu Gast (Anstoß: 15 Uhr). Der FCB verlor gegen Stafflangen und will in Winterstettenstadt wieder in die Erfolgsspur zurück.

Einen Punktgewinn beim SV Mittelbuch hätte man dem SV Dettingen II nicht zugetraut. Allerdings bringen Unentschieden nicht mehr allzu viel, besonders wenn man im Abstiegskampf ist. Der Tabellenvorletzte hat am Ostermontag den SV Erlenmoos zu Gast (Anstoß: 13.15 Uhr). Ein Spiel, in dem die Illertaler drei Punkte holen wollen.