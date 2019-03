FC Mittelbiberach ist Sieger des Spieltags

Der SV Erlenmoos hat dem SV Mittelbuch in der Fußball-Kreisliga A I die erste Saisonniederlage beschert. Auch der BSC Berkheim büßte im Heimspiel gegen den TSV Rot/Rot alle Punkte ein. Sieger des Spieltags ist somit der FC Mittelbiberach, der das Heimspiel gegen die LJG Unterschwarzach mit 3:0 gewinnen konnte und somit die Tabellenführung übernahm.

SV Mittelbuch – SV Erlenmoos 1:2 (0:1). Die Gäste aus Erlenmoos fanden besser ins Spiel und gingen völlig verdient mit 1:0 in Führung. Kurz nach der Pause sorgte das Gästeteam mit dem zweiten Treffer schon für eine gewisse Vorentscheidung. Die Heimelf kam zwar in der Folgezeit etwas auf, aber mehr als der Anschlusstreffer war gegen die aufopferungsvoll kämpfenden Gäste nicht mehr drin. Tore: 0:1, 0:2 Christian Wiest (15., 46.), 1:2 Roland Stamler (72./FE). Bes. Vork.: Gelb-Rot für SVM-Spieler Steven Voigt (56.). Res.: 2:1.

SV Erolzheim – SV Stafflangen 1:4 (1:2). Der SVE kam gut in das Spiel, musste aber gleich nach seiner Führung den Ausgleich hinnehmen. Auch in der Folgezeit hatte die Heimelf ihre Möglichkeiten, war aber auf den letzten Metern zu unkonzentriert. Besser machten es die Gäste, die ihre Möglichkeiten konsequent nutzten und so am Ende zu einem stattlichen Auswärtserfolg kamen. Tore: 1:0 Muhammed Sarici (15.), 1:1, 1:3 Simon Wiemer (16., 64.), 1:2 Manuel Lamp (42.), 1:4 Patrick Zoll (68.) Res.: 1:1

BSC Berkheim – TSV Rot/Rot 1:3 (0:1). Die Gäste waren von der ersten bis zur letzten Minute die bessere Mannschaft. Der BSC konnte an diesem Tag nichts Entscheidendes entgegensetzen. Auch nach dem Anschlusstreffer der Platzherren ließ sich der TSV Rot/Rot das Heft nicht aus der Hand nehmen. Tore: 0:1 Luca Badstuber (17./FE), 0:2 Heiko Friedrich (48.), 0:3 Daniel Kling (52.), 1:3 Philipp Ernle (59.).

FC Mittelbiberach – LJG Unterschwarzach 3:0 (1:0). Der FCM machte seine Tore zum richtigen Zeitpunkt. Nach dem 2:0 ließ sich die Heimelf nicht mehr die Butter vom Brot nehmen. Tore: 1:0 Marcin Zukowski (44.), 2:0 Niklas Kies (63.), 3:0 Fabian Zell (90.). Res.: 3:3.

FC Bellamont – SV Kirchdorf 3:0 (2:0). Ein zerfahrenes Spiel sahen die Zuschauer in Bellamont. Dem FCB gelang eine schnelle Führung und noch ein weiteres Tor kurz vor dem Pausenpfiff. Kirchdorf hatte zwar zeitweise mehr vom Spiel, aber mit dem dritten Treffer der Heimelf in der 78. Minute war die Partie endgültig gelaufen. Der Heimerfolg ist zwar verdient, fiel aber um ein Tor zu hoch aus. Tore: 1:0 Uwe Martin (5./FE), 2:0 Fabian Metzger (42.), 3:0 Uwe Martin (78.). Bes. Vork.: Gelb-Rot für den SVK (75.). Res.: 5:0.

SV Winterstettenstadt – SV Dettingen II 3:1 (1:1). Eine geschlossene Mannschaftsleistung war der Grundstein für den Heimerfolg des SV Winterstettenstadt. Die Gästeelf wehrte sich zu spät gegen die drohende Niederlage. Nach dem 3:1 ließ der SVW nichts mehr anbrennen und brachte den Heimsieg sicher unter Dach und Fach. Tore: 0:1 Matteo Buck (9.), 1:1 Fabio Christ (17.), 2:1, 3:1 Lukas Baur (61., 79.).

SV Haslach – SV Muttensweiler 1:1 (0:1). In einem ausgeglichen Spiel mit wenig Spielfluss gab es am Ende ein gerechtes Remis. Die Gäste hatten den besseren Start und gingen in der 28. Minute durch Patrick Ruß mit 1:0 in Führung. Der SV Haslach brauchte bis zur 89. Minute, bis ihm durch Hamid Byram der 1:1-Ausgleich gelang. Res.: Spielabbruch beim Stande von 0:3 wegen einer Verletzung.